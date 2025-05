Con Huracán como primer semifinalista, así está el cuadro del Torneo Apertura: el cronograma de los cuartos

image.png

Argentinos Juniors, primero en la Zona A, recibirá a San Lorenzo, cuarto de la Zona B, este a las 19 horas en La Paternal. Más tarde, Boca Juniors, segundo en la Zona A, enfrentará a Independiente, tercero en la Zona B, a partir de las 21:30 horas en La Bombonera. En tanto que River Plate, segundo en la Zona B, será local el martes a las 20:30 horas en el Monumental contra Platense, que viene de sorprender y eliminar a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Aunque todavía se espera la confirmación oficial, la presencia de varios equipos en las Copas Libertadores y Sudamericana hace suponer que si River avanza a las semifinales jugaría el sábado 24 contra el ganador de Argentinos-San Lorenzo, debido a que su compromiso con Universitario de Perú por la Libertadores está programado para el martes siguiente.

Por su parte, en la otra llave, ocurre algo similar con Huracán, que debe enfrentar a Corinthians el mismo martes 26, pero por la Sudamericana. Por este motivo, el Globo debería jugar también el sábado (o viernes) con el ganador de Boca-Independiente. Un dato no menor es que de no avanzar River y si lo hace Platense, no habría inconveniente con la programación y podría jugarse el próximo domingo.

La final del torneo se disputará el domingo 1° de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el campeón obtendrá un cupo directo para la Copa Libertadores 2026. Solo en la final, en caso de empate en los 90 minutos, se irán a tiempo extra y, de persistir la igualdad, a penales.