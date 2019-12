¿Qué dijo Paolo Guerrero de su pase a Boca?

Paolo Guerrero es el nombre en el que coinciden las tres listas que el domingo se presentarán en las elecciones en Boca. Lo quieren todos y también todos dicen haber hablado con él. Desde Nicolás Burdisso, pasando por José Beraldi hasta Juan Román Riquelme. Y este lunes, en una conferencia de prensa, el goleador peruano que juega en el Inter de Porto Alegre se refirió al interés xeneize...

La primera pregunta de la conferencia fue sobre el tema. ¿Qué dijo Guerrero? Dijo que cualquier decisión la tomará conjuntamente con el club. "Siempre va a ser lo mejor para el Inter y para mí", avisó en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de este lunes por la mañana. "Yo tengo contrato, dos años más", agregó.

Si bien en Boca dan por sentado que llegará para el 2020, el goleador no quiere perder de vista los dos partidos que tiene por delante, aunque luego pueda llegar a salir por la cláusula de rescisión de 4.500.000 de dólares. "No tengo nada para hablar, estoy enfocado en los últimos partidos. Tenemos un objetivo para cumplir, que es la clasificación directa a la Libertadores y para eso tenemos que trabajar... Estamos muy enfocados y de lo otro no tengo nada que decir. Pertenezco a Inter, me debo mucho y soy muy feliz aquí", completó.

A Internacional, que está en el séptimo puesto de la tabla, le quedan dos encuentros por delante, el miércoles como visitante contra el San Pablo (está sexto, con tres puntos más) y el domingo en Porto Alegre frente a Atlético Mineiro.

Fuente: Olé