Qué hacer cuando sientes que odias a tu pareja

Hay personas por las que damos todo, hasta que un día nos damos cuenta de que nos han fallado, que nos han hecho daño. Y entonces, todo cambia. La primera reacción suele ser la del enfado, la ira. Después se pasa a la decepción y la tristeza, y todo ello, si no hacemos nada por evitarlo, acaba derivando a una sensación de odio y rencor hacia una persona que hasta no hace mucho, había sido vital en nuestra vida.

Cuando una pareja termina su relación, siempre hay uno que sufre más. Es innegable. La herida después del final de la relación puede tardar mucho en sanar, sobre todo cuando te han engañado y los sentimientos están a flor de piel.

¿Me puede odiar mi ex sin una razón?

Hay muchas maneras en las que las personas nos podemos tomar una ruptura amorosa, dependiendo de la forma de ser y la percepción de la relación y de la vida en general que tenga cada una ya que para algunas incluso el haber atravesado por una relación conflictiva y que le causó mucho dolor pueden quedarse con el aprendizaje que esto les dejó, para otras sin embargo puede ser motivo de sufrimiento únicamente.

Estas son las principales razones por las que tu ex puede odiarte sin razón aparente:

Lo está pasando mal.

En el caso de que tú hayas sido responsable de que hayan terminado la relación, puede ser que tu ex pareja esté muy dolida por este hecho. Ya que probablemente se imaginaba que estarían juntos por mucho más tiempo y tenía ciertos planes y expectativas contigo, está sumamente enamorada(o) de ti o simplemente no quería perderte.

Por lo que en lugar de dar a conocer sus verdaderos sentimientos y lo mal que lo está pasando por lo ocurrido, prefiere reaccionar odiándote porque piensa que es una manera de superarlo y de calmar su dolor.

Ruptura de la relación muy reciente.

Si tú eres quien ha dejado la relación y tu pareja no quería hacerlo, puede que ahora mismo se encuentre muy dolida y confundida y esto la haga reaccionar de esta manera. Recuerda que después de una ruptura amorosa, al tratarse de una pérdida, dependiendo de la persona y del tipo de relación que tenían, puede atravesar por un proceso de duelo. En este caso, tu ex pareja puede haber comenzado en la fase del enojo y de la ira que siente por esta situación. Salir adelante después de una ruptura no es sencillo y es importante permitirle que tome su propio camino.

Ego lastimado.

Otra de las razones por las cuales te ex está odiándote ahora mismo es porque al haber tu tomado la decisión de terminar la relación, hayas lastimado su orgullo y no acepte que seas tú quien lo haya dejado y no ella.

Terminar las cosas como amigos no es algo muy habitual, aunque cada vez más personas lo intentan. El problema llega cuando no eres capaz de superar el enfado, el apego y la frustración, hasta el punto de que te mortificas y te haces daño, entrando en un bucle de dolor que desgasta tu sistema inmunológico y destroza tu equilibrio emocional.

Para poder destrabar esta situación vamos a analizar 4 puntos que te harán ver con más claridad como poder pasar página.

Tú no tienes la culpa.

Por ejemplo, si tu ex pareja decidió engañarte no fue culpa tuya, fue ella quien tomó la decisión de ser infiel. Reconoce que estás enfadado. La ira es una emoción con la que la gente a menudo se siente incómoda, pero el primer paso para dejarla ir es sentirte a gusto con ella.

Tienes derecho a estar enfadado/a, la ira está ahí para ayudarte, pues se ha producido una situación con la que no tienes por qué estar de acuerdo.

Exprésalo.

Esto es un poco más complicado, ya que hay maneras saludables y poco saludables de expresar la ira, y hacerlo de una manera poco saludable puede ser dañino para ti y tus relaciones con otros.

Queda prohibido compartirla con tu ex, puesto que ya es una persona que pertenece al pasado, pero una buena idea de expresar las cosas es escribiéndolas. Después de haber escrito tus sentimientos, deja la carta a un lado y haz un esfuerzo para hacer algo divertido y activo.

Más tarde, si compartirlo sigue siendo importante, comparte la carta con alguien de confianza, como un amigo cercano o un terapeuta, y acto seguido destrúyela.

Despersonaliza el problema.

La mayoría de la gente no actúa con la intención de herir directamente a otra persona; generalmente, toman decisiones con la intención de sentirse mejor. Para bien o para mal, está en nuestra naturaleza como seres humanos operar desde nuestra propia perspectiva de egoísmo o beneficio propio.

Es difícil aceptarlo y comprenderlo pero a veces alejarte del problema e intentar verlo con otra perspectiva ayuda mucho.

Cura tus heridas.

En lugar de arañarlas, y abrirlas constantemente, busca sanar el dolor. Sabemos que recuperarse de una herida emocional no es diferente a recuperarse de una lesión física. Necesitas descansar y nutrirte. Cuídate, rodéate de amigos, práctica actividades saludables, desafíate a hacer algo distinto como viajar solo/a......no quieras convencerte que sanara rápido, todo tiene su tiempo, y ese tiempo bien administrado te fortalecerá.

¿Qué hacer si pasa el tiempo y mi ex me sigue odiando?

Si tú ex pareja después de un tiempo de haber hablado con ella de manera pacífica, haberte disculpado, y hasta pedir perdón de manera sincera, continúa llamándote o buscándote para recriminarte por lo sucedido, el problema lo tiene únicamente ella y no tú.

Si no hay hijos de por medio es mucho más fácil poner tierra de por medio y pasar página para no verla más, sino hay que evitar el contacto, poner límites hasta de manera jurídica si fuera necesario, y ceñirse en la comunicación obligada por los hijos a los mensajes de texto.

Te recomendamos ante estas circunstancias que le des tiempo al tiempo, que seas paciente sabiendo que en ocasiones una persona que está herida, por más que trates de quedar en las mejores condiciones con ella, no va a cambiar su actitud de la noche a la mañana.

Así que es necesario que seas tolerante y tengas paciencia ya que esa persona seguramente necesitara “tiempo” para asumir lo sucedido y superar la situación.

El odio crónico y prolongado en el tiempo nos arruinara la vida y nos detendrá en nuestro camino hacia la felicidad , ya que es mucho mejor estar solo/a, que estar con alguien que quizás se cansó, o no supo ver como recomponer la historia, causándonos un dolor que tremendo, pero la vida te desafía y cuando dejes de odiar a tu expareja será cuando lo hayas superado, abriéndose un mundo de nuevas sensaciones, comprendiendo que al fin y al cabo no fue el amor el que te lastimó, sino alguien que no sabía cómo amarte, preparándote todo este tiempo para nuevas aventuras en esta vida que te toco vivir.

Carlos Fernández

Coach de Empresas y psicólogo

Redes sociales: Facebook e Instagram. Búscanos como Europa Coaching.