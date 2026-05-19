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Media Hora Entre Preguntas

Ayelén Salinas y una pasión artística que se regocija entre la música y la ilustración

La cantante de Bad Mojo pasó por Tiempo Stream y compartió una amena charla entre canciones, historias y mucho color

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hay artistas que se niegan a ser encasillados en un solo molde, y Ayelén Salinas es, sin duda, una de ellas. Cantante de blues, coreuta lírica e ilustradora, su vida es un constante ida y vuelta entre diferentes formas de expresión. Este viernes, la joven artista estuvo de paso por "Media Hora Entre Preguntas", el ciclo que se emite por el canal de streaming de Tiempo de San Juan, donde repasó su presente y abrió la caja de recuerdos de su carrera.

Salinas es ampliamente conocida en la escena jazzera/blusera por ser la potente voz al frente de Bad Mojo. Sin embargo, su curiosidad y talento vocal no se detienen allí: de forma paralela, integra Merken, el reconocido grupo de cantantes líricos de la provincia. Esta dualidad demuestra la versatilidad de una artista que no le teme a los contrastes. Por si fuera poco, cuando baja de los escenarios, Ayelén canaliza su creatividad a través del arte visual en su faceta como ilustradora.

Durante su charla en el streaming, el clima distendido dio pie para las risas. Ayelén no dudó en mandar al frente —con mucho cariño— a sus compañeros de ruta en Bad Mojo: Diego Desimone y Ariel Aballay.

"Con los chicos tenemos mil batallas encima", confesó entre risas la cantante, para luego detallar algunas de las mejores anécdotas compartidas con Desimone y Aballay, reflejando la complicidad y los desopilantes momentos que viven los músicos sanjuaninos detrás de escena, entre ensayos, viajes y camarines.

Con la agenda dividida entre partituras líricas, acordes bluseros y lápices de dibujo, Ayelén Salinas dejó en claro en Media Hora Entre Preguntas que su motor es la creación constante. Una artista todo terreno que sigue dejando su impronta en la cultura de San Juan.

Mirá la entrevista completa a Ayelén en Media Hora Entre Preguntas

Embed - MEDIA HORA ENTRE PREGUNTAS CON AYELÉN SALINAS

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