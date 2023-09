WhatsApp Image 2023-09-18 at 17.58.08.jpeg

En sus inicios facultativos, sus docentes detectaron el potencial y el talento, pero los destinos de la vida lo llevaron por otro lado. Luego de tantas décadas, pudo nuevamente conectar con la pasión, dedicando cada minuto de sus días a pintar y crear maravillas con un estilo único que lo caracteriza desde siempre.

Desde el rincón especial donde la magia sucede en su hogar en Albardón, Rufino recuerda los años en los que dibujaba publicidad. Asegura que pese a gustarle, sentía que se estaba fallando a sí mismo. “Estuve en una época muy linda de la televisión, cuando toda la publicidad era dibujada. Ahí me acostumbré a no dormir. Trabajé primero en una productora televisiva, luego en un atelier publicitario y Canal 8 me pido exclusividad. Me iba muy temprano y volvía tardísimo. Me venía cargado de cosas, porque quien no hacia publicidad en ese momento no vendía. Me pasaba toda la noche trabajando, así pasé muchos años, muy lindos, no me arrepiento de nada, pero el Canal me absorbió mucho tiempo y dejé de lado mi perfil artístico”, recuerda.

WhatsApp Image 2023-09-18 at 17.58.08 (3).jpeg

Asegura que en el pasado sanjuanino el mundo artístico era muy reducido, al igual que el público, mientras que sus anhelos eran llegar a la mayor cantidad de público posible con su arte, y esa posibilidad se la bridaba el dibujo publicitario. Al respecto, señala: “Mis profesores me decían que no aceptara el trabajo, pero a mí me gustaba trabajar para las multitudes, ser popular, porque me daba cuenta que en ese momento a las exposiciones no iba nadie, eran dos o tres personas y siempre se repetía la misma gente. Me parecía egoísta pintar para un núcleo muy chico. Me hice muy conocido en San Juan”.

Rufino Palomas, el prócer albardonero

La era de la publicidad dibujada a mano, en la que Rufino era un experto, culminó con la llegada de la computadora y la revolución que ello generó. Luego de su salida del Canal, fueron años de diversas tareas relacionadas al arte, pero la pintura seguía siendo una materia pendiente. Hasta el 2020. “La pandemia nos obligó a quedarnos en la casa, y dije “este es el momento”. El mes que viene voy a cumplir 80 años y algo pendiente que tenía era volver a mis orígenes, volver a pintar. Cuando me quedé en casa me puse a bocetar, la directora de Cultura del departamento se enteró y desde la Municipalidad armaron una exposición que se llamó “Soy”. Fue la primera exposición después de tantos años”, comenta con orgullo mientras repasa parte de las obras que formaron esa primera exposición, que no fue la única.

WhatsApp Image 2023-09-18 at 17.58.08 (1).jpeg

Volver a ver sus cuadros llenos de vida, colores, sentido y pasión, renovó el espíritu de Rufino que desde que se levanta hasta que cae el sol se conecta con lo que ama hacer.

En sus recuerdos alberga los maravillosos momentos que ha vivido gracias al arte, los mismos que le merecieron el reconocimiento que tiene actualmente. “Mi señora me dice que soy el prócer de Albardón. Me siento reconocido y la gente me quiere mucho”, comenta.

WhatsApp Image 2023-09-18 at 17.58.08 (4).jpeg

Entre los momentos que forman parte del recuerdo vivo del artista albardonero se encuentran sus obras maestras: los carruajes. “Mis grandes carruajes para mi fueron una de las cosas más lindas que me ocurrieron. Mi primer carruaje fue antes de ir al servicio militar. Todos mis carruajes para Albardón ganaron primer premio, ya que revolucionaba el concepto. Le ponía más de un acoplado, grupo de muñecos que caminaban. Se hicieron muy famosos”, rememora.

image.png Carruaje de la Fiesta del Sol de 1973 - Gentileza Fundación Bataller

Tal era su talento como su habilidad que no solo estuvo detrás de las propuestas ganadoras del departamento, sino que también estuvo a cargo en más de una oportunidad de cranear y montar los carruajes oficiales de la fiesta. Incluso en la Fiesta del Sol del 2008, denominada “Recuerdos de San Juan”, Rufino volvió a darle vida a sus famosos muñecos de cartapesta, después de más de tres décadas, algo que hasta el día de hoy recuerda con distintas fotografías.

WhatsApp Image 2023-09-18 at 17.58.08 (5).jpeg

Escuchar a Rufino recordar sus vivencias, aprendizajes y decisiones, siempre remarcando que no se arrepiente de nada, es más que un honor y un ejemplo de pasión.

Sea por sus dibujos publicitarios, pinturas, murales o carruajes, Rufino Palomas supo poner en más de una oportunidad bien en lo alto el orgullo de ser albardonero. “He vuelto a mis orígenes, soy lo que soy, y no voy a cambiar. Les comento que tenía mucho miedo, pero no quería volver a pasar por encargos, estresado porque había que entregar trabajos. Quería pintar y me conformo con lo que estoy haciendo. Y espero hacerlo por muchos años más”, reflexiona.