Enamorarse: ¿se enamoran igual los hombres y las mujeres?

El amor, desde mi punto de vista, es un conjunto de sentimientos hacia otra/s persona/s que consigue/n alegrarnos, llenarnos de energía y provocarnos a tener un deseo de unión entre ambos. El amor es eso que no entiende de género, de edades o de números, es algo que puede surgir de forma distinta en cada persona y provocar un cambio en tu vida.

Dicen los tópicos que los hombres se enamoran por los ojos y las mujeres por el oído; que ellos las prefieren jóvenes y ellas a alguien a quien admirar; que las mujeres dan mucha más importancia al amor que los hombres; que ellas son más enamoradizas; que ellos pueden desligar con más facilidad el amor del sexo… Pero ¿Hay algo o mucho de verdad en estos tópicos?

La sociedad tiende a pensar que los hombres son más pragmáticos y que le tienen más miedo al compromiso, pero la realidad es que las relaciones son igual de importantes tanto para ellos como para las mujeres. En el caso de los hombres, tener una buena relación y una conexión más profunda con alguien es importante para llevar una buena vida, aunque no piensen en eso de forma consciente.

Algunos estudios sociológicos afirman que los hombres se enamoran más rápido que las mujeres, son más rápidos en decir “Te quiero” y tienden a hacerlo primero porque, las mujeres generalmente son más precavidas hasta que se sienten lo suficientemente seguras para hacerlo porque revelarle a la pareja el amor que se le tiene aumenta los riesgos de vulnerabilidad.

Diferencias

Los hombres a menudo se enamoran de la belleza, la inteligencia y la personalidad de una mujer. Esto se debe a que los hombres buscan una pareja que los haga sentirse confortables, especiales y seguros.

Por otro lado, las mujeres suelen enamorarse de la confianza y el carisma de un hombre. Esto se debe a que las mujeres quieren sentir que están con alguien que las entienda y las apoye.

Los hombres suelen preferir que las relaciones sean cómodas, teniendo como premisa la cobertura de sus necesidades básicas, mientras que las mujeres todavía realizan una mayor inversión emocional en el enamoramiento, precisan más del dialogo, de la contención, e introspección.

Para muchas mujeres el enamoramiento es una culminación de su proyecto vital, una forma de establecer un vínculo estable, que les permita desarrollar su afectividad y construir un hogar, su familia, sus afectos... En cambio, para los hombres puede ser un momento de debilidad, de concesión ante la mujer, pero en general esto dura poco, y es más bien vivido como una conquista. De aquí una de las dificultades para entenderse, puesto que el horizonte temporal en el que se proyectan los enamoramientos es a menudo muy distinto para unas y otros.

Esta situación provoca que cuando muchas mujeres se dan cuenta de que el hombre no responde a lo que ellas necesitan o les gustaría se empeñan en cambiarlo porque se sienten fuertes, ya que él las quiere tanto, que no soportaría una ruptura para no salir de su zona de confort. Este es uno de los errores más frecuentes que cometen las mujeres al enamorarse.

Otra gran diferencia en muchas ocasiones es la tendencia del hombre a volverse como niños cuando inician una relación con una mujer, a dejarse llevar. Para un hombre, si la relación no está mal él ya está bien; para la mujer, si la relación no está muy bien, ella está mal. No hay que olvidar que el 80% de las rupturas de pareja se producen por iniciativa de ellas.

Y, como ellas suelen realizar una mayor inversión emocional, cuando las relaciones acaban suelen tardar más en enamorarse y emparejarse. Si no han podido elaborar y resolver lo mal que lo han pasado en la relación, las mujeres prefieren la libertad de no emparejarse. Por su parte, los hombres prefieren estar acompañados, porque se permiten más libertad que ellas cuando están en pareja, ya que no se sienten tan agobiados.

Seas hombre o mujer

Quiero que sepas que enamorarse es una experiencia única y emocionante que contribuye a la felicidad de los implicados. Como habrás podido leer existen muchas diferencias a la hora de enamorarse entre ambos sexos, pero también debes saber que existen muchos factores que contribuyen a que una relación entre un hombre y una mujer se convierta en una relación de amor, nosotros los llamamos los tres pilares del enamoramiento.

El primero es la química. Cuando un hombre y una mujer se encuentran, pueden sentir una fuerte atracción física que contribuye a que se sientan cómodos el uno con el otro, es un factor esencial en el enamoramiento, ya que los dos deben sentirse atraídos para poder empezar a conectarse emocionalmente.

Otro es el respeto. Los hombres y mujeres deben respetar las opiniones, los deseos y las necesidades del otro para poder desarrollar una relación sólida y duradera. Es importante que ambos se sientan respetados para que puedan empezar a confiar el uno en el otro y profundizar la relación.

Y por último el sentido del humor ya que este ayuda a crear un ambiente relajado, divertido y cómodo, en el que ambos se sientan libres de disfrutar de la compañía del otro. Si alegría no hay amor.

Para terminar te diré que el amor es un mundo, dentro de un Universo, donde no hay edad, ni sexos, es algo que se siente de una forma diferente en cada persona, convirtiéndose en algo que puede llegar a hacer cambiar a cualquier ser humano, ya que el Amor es lo que mueve el mundo.