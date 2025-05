Calingasta: la Justicia dictó talleres a más de 130 adolescentes

image.png

Además, destacó el objetivo del taller: “Hace unos años decidimos desde el Poder Judicial dejar de intervenir únicamente cuando las cosas ya sucedieron, y trabajar en la prevención. Contarles a ustedes qué es lo que nosotros vemos, cómo podemos hacer para evitar esas situaciones, sobre todo cuando existen vínculos rotos en la pareja de los que a veces no podemos salir. Pero lo que es peor, lo que a veces aceptamos en ese vínculo ‘por temor a’. Esta es la idea, porque para nosotros es absolutamente doloroso ver adolescentes que malogran su vida porque no pudieron decir basta. Porque no pudieron contar con alguien”.

También se dirigió a los jóvenes el Juez de Paz departamental, Dr. Andrés Troche y las autoridades de las instituciones: Directora Carina Jofre y Miguel aballay, Directora y Vicedirector del Colegio de la Buena Esperanza y el Prof. Miguel Castillo del Colegio Secundario de Barreal.

En la mañana del 29 de mayo, en el Colegio de la Buena Esperanza, participaron activamente de la actividad dos cuartos, dos quintos y dos sextos años, sumando unos 85 estudiantes. En el turno tarde, en el Colegio Secundario, asistieron a la actividad convocó unos 60 alumnos de los quintos y sextos años.

El taller estuvo a cargo del Equipo Operativo de la Oficina de la Mujer, integrado por Natacha Porolli, Juan Barbera, Amelia Martín y Hernán Cañiza y el Consejo Consultivo de la OM, a través de la Lic. Carolina Tamagnini.

En la mañana del 30 de mayo, la Dra. García Nieto se reunió con los integrantes del Juzgado de Paz y la Casa de Justicia para interiorizarse sobre la actualidad del servicio de justicia en el departamento y cuestiones de la coyuntura actual del Poder Judicial.

APRENDIENDO A QUERER-NOS

El objetivo del taller es abordar distintas problemáticas como acoso escolar, mal uso de las redes sociales y malos tratos, facilitando herramientas para que los jóvenes adquieran el conocimiento necesario para mantener relaciones sanas en sus vidas y aprendan a valorarse, encontrarse y quererse.

Mediante estas charlas se busca reflexionar, dialogar e intercambiar ideas para promover una vinculación basada en el buen trato, el respeto y la igualdad de género, contribuyendo así al desarrollo de relaciones de noviazgo sin violencia y a la construcción de proyectos de vida alejados de estereotipos y mandatos de género tradicionales.