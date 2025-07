ANSES: conocé los montos actualizados de AUH y SUAF para julio

Esta suba impactará tanto en los trabajadores registrados como en monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de otras prestaciones sociales, así como también en quienes perciben la AUH y la Asignación por Embarazo.

ANSES detalla cómo será el aumento de AUH y SUAF en julio 2025

Según lo establecido en la Resolución 252/2025 de ANSES, el aumento del 1,5% se aplicará sobre los valores vigentes de las asignaciones familiares. En el caso del SUAF, los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados, excombatientes de Malvinas y beneficiarios de la prestación por desempleo recibirán una asignación por hijo de $55.574 en el primer rango de ingresos.

Para hijos con discapacidad, ANSES fijó un nuevo monto de $180.953, que se paga sin límite de edad. También se actualizaron los topes de ingresos: el límite individual será de $2.278.357 y el grupo familiar no podrá superar los $4.556.714. El plus por zona desfavorable seguirá vigente solo para quienes cobren por cuenta bancaria; no se aplicará a quienes usen billeteras virtuales.

La AUH por menor de 18 años será de $111.141, pero ANSES retendrá el 20% ($22.228,20) hasta que se presente la Libreta en 2026, lo que deja un pago mensual directo de $88.912,80. En el caso de AUH por discapacidad, el nuevo valor será de $361.894, con un pago directo de $289.515,20. La Asignación por Embarazo se iguala a la AUH, con las mismas condiciones y retención.

Qué pasa con la Tarjeta Alimentar en julio y cómo impacta en las familias

A diferencia de las demás asignaciones, ANSES confirmó que los montos de la Tarjeta Alimentar no se actualizarán en julio 2025. Se mantienen los valores actuales, sin modificaciones pese al aumento general.

Los montos vigentes son: $52.250 para quienes tienen un hijo, $81.936 para quienes tienen dos hijos y $108.062 para familias con tres hijos o más. Este beneficio se deposita automáticamente en la misma cuenta en la que se cobra la AUH o la Asignación por Embarazo.

El congelamiento de la Tarjeta Alimentar, frente al ajuste en AUH y SUAF, marca un contraste en la política social. Sin novedades por parte de ANSES, el impacto en el consumo alimentario de los hogares más vulnerables podría sentirse más fuerte en los próximos meses.

FUENTE: Los Andes