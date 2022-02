Se viene una Fiesta del Sol distinta: tendrá actividades todo el año ¿y qué más?

"Un espectáculo en el Predio Ferial no está previsto, sí actividades que son políticas culturales con el sello de la Fiesta del Sol, repartirlos todo el año y no dejar desprotegido al sector cultural, estamos preservando la actividad económica", dijo este martes la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan. La funcionaria confirmó que si bien se mantiene la cancelación del festejo mayor de los sanjuaninos (decidida hace semanas, por la pandemia), se definió que habrá actividades todo el año, con el sello de la Fiesta, que cumple este 2022 su medio siglo de vida.

Estas actividades se iniciarán el 21 de febrero, indicó la ministra, en diálogo con Radio Sarmiento, iniciando con un cronograma musical en las comunas, que luego sumará con los meses muestras de varias ramas artísticas, como teatro y muestras de artesanos. "Vamos a hablar con intendentes, vamos a llegar con música que son artistas sanjuaninos y de los departamentos, vamos a ir rotando, puede ser dos o tres departamentos al mismo tiempo, además exposiciones", aseguró.

También la funcionaria adelantó que se van a activar durante el año programas especiales como "Revelaciones Música" de donde salieron grandes artistas desde los departamentos.

La funcionaria dijo que la decisión de suspender la Fiesta Nacional del Sol en su formato tradicional se mantiene, pese a que en otras provincias e incluso dentro de San Juan se han retomado este tipo de eventos con espectáculos masivos. "Nosotros queremos ser coherentes, siempre hemos venido trabajando junto al Ministerio de Salud", remarcó.

La Fiesta Nacional del Sol se dio por última vez en 2020.

Grynszpan dijo que la meta del Gobierno es apoyar la cultura, y que la Fiesta del Sol "es identidad, formación y trabajo, y creo que por no hacerlo no vamos a perderlos. Vamos a trabajar y estamos con los directores de cada área trabajando con los equipos. En unos días comenzaríamos a presentar algunos microeventos", afirmó.

La ministra aseguró que en este marco se planea una serie de actividades vinculadas al trabajo del sector cultural, activándolas en los barrios, "vamos a trabajar con música, con los municipios trabajaremos en políticas sustentables".

Respecto del lugar, además de los barrios o sedes comunales, el Predio Ferial "es una alternativa que estamos planificando, tiene que funcionar de alguna manera". Allí, dijo, están planteando que las artes escénicas, músicos, escenarios, gastronomía, puedan estar presentes a lo largo del año, con eventos de distintos tipos. "Estamos viendo cómo pero la idea es hacerlo, que la gente pueda tener un disfrute, los fines de semana, una vez al mes, estamos viendo".

Grynszpan informó que se está trabajando con un modelo similar al programa de "Verano cultural" que se dio con la pandemia el año pasado, "para llegar con las bandas, academias y activar el circuito cultural. No concentrarnos 5 días pero sí ofrecer arte en todo el año en los barrios, todo en el marco de los 50 años de la Fiesta Nacional del Sol".

"El 21 empezaríamos con música, los primeros días de marzo con todo el movimiento artístico de la provincia, y estamos pensando en algún evento homenajeando en septiembre la primera fiesta hace 50 años", resumió.

Respecto de los requisitos para el público, Grynszpan dijo que se trabajará como con viajes de egresados y boliches, "estamos planteando lugares abiertos y públicos, no habrá aforo pero evitamos las aglomeraciones. Esto ha ido cambiando y vamos a ver cómo evoluciona la situación", explicó.

¿Y la embajadora del Sol?

"Van a tener noticias de ellas con un programa vinculado a estos proyectos, no ha habido elección por eso seguirán trabajando con nosotros. Y vamos a convocar a las representantes departamentales. No se prevé hacer una elección", aseguró Grynszpan respecto de la embajadora del Sol y las que fueron ya electas en cada departamento. Se trata de Lucía Ponce, la candidata de San Martín, que se consagró como la primera embajadora nacional del Sol, y Ana Paula Anzor, de Chimbas, que resultó electa embajadora segunda, en la noche del espectáculo final de la Fiesta Nacional de Sol 2020. En la práctica siguen con mandatos vigentes porque no se pudo volver a elegir Embajadoras.

"Hay que profundizar la propuesta, mostrar un poco más los proyecto y no tanto la exposición física. Porque son cambios culturales, se dio un primer paso en 2020 pero no fue suficiente, mostrar la mujer gestionando proyectos, no amadrinar un proyecto sino que ya esté en funcionamiento, involucrada ya. Estamos mostrando otro perfil de la mujer", concluyó.