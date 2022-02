Propuesta para una merienda única de la mano de una pastelera sanjuanina

Hace años que Natalia Rivero se dedica de lleno a la pastelería, ahora como profesión, desde niña por vocación. En su camino por el mundo gastronómico fue probando distintas recetas, agregándole su toque e incluso cambiándolas para jugar con los sabores y lograr fusiones únicas.

“Cocinar para los demás es un placer, te alegra el alma. Es una forma de decirle a la otra persona que la querés, que la aprecias”, afirma quien hoy es jefa de cocina de Juana House, donde vuelca todos sus conocimientos y años de experiencias en un menú variado y auténtico. En el mismo se puede encontrar su receta de pancake de banana con mantequilla de maní y frutas de estación que también puede hacerse en casa, de manera súper sencilla y fácil.

Ingredientes:

Harina 0000 150 gramos

Harina integral 150 gramos

Polvo de hornear 1 cucharadita

Bicarbonato de sodio 2 gramos

Azúcar mascabo 100 gramos

Leche líquida 300 cc

Huevo 2 unidades

Banana pisada 1 unidad

Para acompañar:

Mantequilla de maní cantidad necesaria

Kiwi cantidad necesaria

Frutillas cantidad necesaria

Mago cantidad necesaria

Arándanos cantidad necesaria

Almendras cantidad necesaria

Preparación:

Natalia desde muy chica tiene contacto con la cocina, pero pese a ello nunca lo había pensado como profesión. Hizo distintas carreras, aunque en ninguna se hallaba, hasta que comenzó a estudiar en el Instituto San Nicolás de Bari, donde conoció a Juan Carlos Echegaray, a quien considera un gran maestro. Junto a él aprendió a materializar todo lo que imaginaba con relación a la cocina y descubrir que si lo imaginaba podía hacerlo posible en un plato. Sus años de estudios gastronómicos los complementó con la carrera de Sommelier que se dicta en la Universidad Católica de Cuyo.

No solo orientó su pasión hacia la pastelería, además desarrolló un amor especial por el té. Incluso lanzó su propia marca y durante enero del 2021 elaboró alfajores gourmet con ingredientes 100% sanjuaninos de distintas variedades que combinaban malbec y chocolate, cidra y merengue italiano, y pistacho y harina de algarroba.

Hoy se desempeña en un rol que ella misma reconocer no haberse imaginado nunca, como jefa de cocina de Juana House, lo cual considera como un desafío no solo a nivel profesional, sino también personal que día a día la pone ante escenarios que le permiten crecer. "Solo espero el día de mañana seguir siendo feliz trabajando de lo que me gusta, que es la pastelería", resalta.