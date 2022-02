Un paseo inédito por las entrañas del monstruo de Pocito

Dentro de ese imponente óvalo, un hormigueo de obreros trabaja en la última fase de la construcción del Velódromo ubicado sobre Ruta 40, en Pocito, al lado del Estadio del Bicentenario. Los sanjuaninos que pasan por allí son testigos a diario de los avances en esa monumental obra, la nueva joya del deporte provincial, que se ve desde lejos, con su gran porte y sus enormes "A" de hormigón. Ahora, Tiempo de San Juan muestra por primera vez cómo va quedando en el interior, cuando los trabajos están ya en un 65% de avance y con vistas a terminarse hacia fin de año.

En el edificio, ya están armadas al 100% las gradas de hormigón donde en la fase final se ubicarán 5.700 butacas. Ya se trabaja en tabiquería de yeso, instalaciones eléctricas, como así también en estructuras metálicas y cierres, según contó el subdirector de Arquitectura, Miguel Ángel Toro.

También se está avanzando en todo lo referente a la termomecánica, que incluye la instalación de enormes equipos de aire acondicionado. Todas las unidades están puestas. El lugar es semicerrado y tendrá climatización para verano e invierno.

La pista ya tiene su base. Dentro de unos meses será revestida con madera que es importada de Canadá y Finlandia, la cual es muy delicada y requiere de mucho cuidados para la colocación. Se trata de una trama multilaminar de varias capas y tienen una especial terminación final. La pista tiene túneles de ingreso para los equipos de ciclistas y otros para emergencias para ingreso de ambulancias. El circuito tendrá un recorrido de 250 metros con un ancho de 7 metros y una pista de seguridad de 4 metros de ancho.

En el edificio ya cobran forma vestuarios, sanitarios, gimnasio, salas de musculación y de talleres.

El otro rubro grande de los trabajos es la cubierta o techo, donde hace varias semanas se está colocando una membrana especial certificada de Estados Unidos. Se espera terminar esta parte durante marzo.

¿Qué color tendrá el Velódromo? Toro dijo que el exterior consiste en una piel metálica perforada y tiene una composición de 4 colores y el cierre superior con tono diferente. Este revestimiento está entre lo último a hacer y significará un cambio grande en la apariencia de esta infraestructura. Este material es importado y tiene colores rojo, gris, hueso y blanco. Además, la cenefa se prevé de un gris oscuro.

Sobre cuándo se termina esta obra, el funcionario dijo que los trabajos van en tiempo y forma y que "calculamos que para el cuarto trimestre, finales de año estará terminado. No obstante, no descartó que se concluya en octubre. Este dato no es menor porque si bien se guarda bajo siete llaves, en la Secretaría de Deportes preparan la llegada de un megaevento para esa fecha y en ese lugar.

Equipado con todas las comodidades y servicios necesarios para ubicarse entre los mejores velódromos internacionales, el sanjuanino será el primero en Argentina que se construirá bajo normas de la Unión Ciclista Internacional (UCI).