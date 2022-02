La travesía a dedo de un sanjuanino para combatir los incendios de Corrientes

"Voy de voluntario a Corrientes". Eso decía el cartel que sostenía en la ruta el sanjuanino Cristian Solera para llegar a la provincia que hoy atraviesa una catástrofe ambiental. Con una mochila cargada de elementos de seguridad, conocimientos y muchas ganas de ayudar, el pocitano emprendió una aventura más, otra con la solidaridad como bandera.

"Después de haber estado trabajando en Australia en los incendios forestales estuve viajando por otros países, haciendo distintas tareas. En Argentina me tocó estar en el terremoto de principio de año de 2021, donde pude juntar un gran grupo de gente para trabajar unidos por una sola causa: ayudar a los que habían perdido todo. Hoy nuevamente me toca estar en mi país y cuando vi lo de Corrientes, agarré mi mochila y emprendí el viaje", relató el protagonista a Tiempo de San Juan.

El joven tuvo que recorrer cientos de kilómetros a dedo para poder llegar a destino. "No viajé en colectivo ni en avión porque no conseguí pasaje. Entonces decidí viajar haciendo dedo. Tenía un cartel que dice que voy a Corrientes de voluntario. Afortunadamente la gente de a poco se fue prendiendo, se paró y me ayudó. Subí a más de 15 vehículos en total, la gente se portó muy bien conmigo", comentó.

Cristian ya fue noticia en este portal y en otros. En enero de 2020, radicado por trabajo en Australia, decidió poner manos a la obra y en forma muy concreta para revertir la grave situación que padecía el país oceánico por los imparables incendios de bosques. La tarea que asumió fue la de reemplazar los árboles que se perdieron, comenzando desde cero con nuevos árboles que estaban muy pequeños, los cuales había extraído de bosques no afectados por el fuego.

Ahora busca hacer algo similar en Corrientes: "Junté algunas cosas mías, otras prestadas, otras compradas y salí a la ruta. Me subiré a una movilidad de los bomberos de Naschel San Luis. No tuvieron problemas de ayudarme, hoy creo que puedo aportar un granito de arena y devolver un poco lo que hicieron por mí. Hoy estoy en Mercedes, es un desastre todo. Se ve mucho fuego por todos lados, quiero ayudar".