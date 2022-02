La movida de Santi Maratea inspira a los influencers sanjuaninos

Desde hace dos días, Santiago Maratea es tendencia en Twitter por su movida solidaria referida a los incendios forestales en Corrientes.

Es que el influencer se puso, una vez más, "la diez" y comenzó con una campaña de donación de dinero que en 24 horas ya había superado los 100 millones de pesos. El dinero, será destinado para la compra de camionetas e insumos para los equipos de bomberos que trabajan incansablemente en esa provincia para terminar con el desastre.

En San Juan, los influencers locales apoyaron todos la movida de Maratea y hablaron con Tiempo de San Juan sobre el tema.

Vachi Ruiz (19 mil seguidores)

Ayer por la tarde publiqué todo lo de sus historias, me parece que tiene mucha influencia por la cantidad de seguidores y que funciona porque el público que maneja lo sigue por eso, por sus causas y el corazón que tiene. La verdad que me parece que las influencers sanjuaninas no encaran el tema. Yo he hecho particularmente alguna cosas pero más que nada ayudando a algunas asociaciones más provinciales, Maratea tiene un alcance nacional.

María Emilia Colombo (20.900 seguidores)

Es lo mejor que está haciendo Maratea. Yo siempre trato de colaborar con gente de acá de San Juan.Sin dudas hoy en día él está en la boca de todos y lo que está haciendo me parece increíble y de destacar.

Yo siempre he estado atenta cuando hay alguna obra y he tratado de ayudar como pueda, tal vez no con plata sino con otras cosas que he podido aportar. Me pasó con Marcela Muñoz, la encargada de un merendero, en el año 2020, íbamos todos los sábados.

Luis Linares (10.900 seguidores)

Está buenísimo lo que hace, le sirve a él y le sirve a Corrientes para que se mueva un poco el avispero. Acá en San Juan no digo que no haya pero no conozco a ninguno que tenga el alcance de Santi Maratea. Hay algunos que sé que ayudan pero no les gusta figurar.

A mí me llegan por ahí pedidos de ayuda pero son cosas muy puntuales para que les demos difusión en el canal, algún problema en el barrio o vecinal. Cuando veo estas cosas como la de Maratea pienso que estaría bueno darle ese giro a las redes sociales, se podría tornar más interesante.

Celeste Martín (72.200 seguidores)

Lo que está pasando en Corrientes me apena muchísimo y que haya mucha gente colaborando es algo muy bueno, es trascendental lo que está haciendo este hombre. Yo creo personalmente que no es publicitar, mostrar el día a día sino que es todo y se puede ver porque tiene un alcance increíble y atrás está él esforzándose y después están las redes sociales. El apoyo que recibe es muy bueno e increíble. Me enorgullece y alegra un montón lo que está haciendo, lo aplaudo y más aplaudo a la gente que aporta a su granito.