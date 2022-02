Para medalla de oro: madre e hija, unidas por la pasión al deporte y a la naturaleza

Yanina Andujar, de 42 años, es cabo primero de la Policía de San Juan que aún en lo vorágine de su profesión encontró hace dos años la forma para pasar más tiempo y unirse a su única hija Valentina, de 18. Es así que ambas, apasionadas por el deporte, comenzaron a tomar como rutina el trekking y running por distintos lugares de la provincia. Incluso ya participaron de varias competencias en San Juan y ahora piensan hacerlo en otros puntos de Argentina.

Valentina y Yanina, en Sierras Azules.

Ambas viven en una casa ubicada en la villa Cabecera de Zonda. Y así como Valentina sigue estudiando, y Yanina ejerciendo su labor como policía, en la semana también buscan ese rato para compartir buenos momentos en la naturaleza.

"Hace dos años aproximadamente que empecé a hacer deporte más seguido, antes lo hacía pero muy poco, y ahora de lunes a viernes seguro, ya que tengo un poco más de tiempo. Lo tomo como un cable a tierra a andar en bicicleta, hacer running, trekking a algún cerro. Y cuando yo comencé a hacerlo a la vez la llevé a ella (Valentina), para estar más tiempo juntas y aprovechar al máximo", dijo Yanina.

Es así que los fines de semana, si es que la Cabo Primero se encuentra de franco arranca bien temprano por la mañana para ir con Valentina a hacer trekking; y si es época de invierno utilizan la siesta para esta actividad.

Durante 3 a 4 horas madre e hija viven momentos únicos en los cerros sanjuaninos. "Hemos recorrido ya de lo que es Zonda Sierras Azules, el Dique Punta Negra por los costados, los circuitos del Cerro Ansilta; el Tres Marías, el Parkinson... son los que estamos acostumbradas", cuenta.

Para cada salida al cerro no les debe faltar el chaleco hidrante, con una capacidad de casi dos litros de agua; frutos secos (pasas, nueces); una fruta; caramelos y trocitos de dulce.

Entre los desafíos que ambas vivieron, Yanina recuerda "el Cerro Negro, tiene una cumbre muy difícil; donde tenés que ir escalando con manos y pies, porque es muy empinada".

"El Cerro Sierras Azules es el que más nos gusta porque el paisaje es hermoso. Si bien es larguísimo, lo que ves no tiene comparación por su altura, podés observar el radio céntrico o el Dique".

Valentina hizo podio en el Desafío Ansilta, realizado en octubre del año pasado.

Su pasión por el deporte va más allá del trekking por cerros locales y ya participaron en varias competencias: "En octubre del año pasado participamos en el Desafío Ansilta y Valentina obtuvo el tercer puesto; también hicimos la carrera del Cielo Nocturno, o la Maratón de San Juan. Ahora estamos preparándonos para el próximo Desafío Ansilta que sería en Marzo", explicó la Cabo Primero.

Maratón de San Juan

"Estas actividades que hacemos con Valen es algo que nos une mutuamente; nos gusta a las dos. Si bien ella practica deporte como voley lo que es el trekking y el running es algo que nos apasiona mucho. Sobre todo los circuitos en las montañas y lo hacemos muy seguido. Son metas y objetivos que te ponés; es tiempo que disfrutamos juntas y donde estamos muy tranquilas", reflexiona Andujar, quien explica además que afortunadamente en los dos años que llevan haciendo ascensos jamás han tenido un accidente o les ha pasado nada grave, más que alguna "rodada o caída".

Además del running o trekking, madre e hija "pedalean".

Sin dudas en San Juan es noticia corriente el hecho de gente que se pierde o accidenta cuando hace ascensos en cerros de la provincia. Y Yanina cuenta una de las experiencias que vivió en las montañas: "he visto muchas veces gente que sube y no tiene experiencia; me pasó haciendo el Cerro Parkinson que cuando estaba allí vi a una chica que tenía media botella de agua, y se quedó ahí... en el descenso me la encontré pero estaba muy deshidratada; tuvimos que llamar a un grupo de rescate para que vinieran a buscarla".

"Para hacer trekking tenés que tener mucha experiencia y si no, debés ir con una persona que te sepa enseñar, o por lo menos decirte qué tenés que hacer, que conozcan el camino pero si vas a hacer el intento de subir, como mínimo dos litros de agua debes llevar porque lo primero que pasa es la deshidratación", explica la mujer policía.

Aprovechando que Yanina se encuentra de licencia descansará con Valentina y se encaminan a avanzar en esta pasión, siendo Córdoba uno de los puntos elegidos Córdoba: "Queremos hacer las sierras en Santa Rosa... hay una carrera muy famosa allí, una trainner running que es larga; y nuestra intención es mirar esos circuitos para ver si lo podemos hacer... no he corrido nunca en Córdoba, pero cuando comenzás a participar en competencias después saltan carreras en todos lados, eso te da ganas de salir de la provincia y hacer pruebas en otros lados otros terrenos".