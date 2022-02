Obras vibrantes y rostros únicos, la impronta de la artista sanjuanina Silene Aubone

Desde muy pequeña Silene Aubone pintaba y dibujaba, como un hobbie en el que encontraba alegría y paz. Al terminar la secundaria eligió una carrera y se instaló en Mendoza para estudiar Relaciones Internacionales, pero el bichito del dibujo seguía presente. Las obras que creó para decorar las paredes del departamento que compartía con amigas comenzaron a generar interés entre sus conocidos y amistades. Sin duda el empujón que necesitaba para mostrar su arte al mundo.

Fue en el 2019 cuando Sile decidió dejar la vergüenza de lado y creó una página de Instagram donde subía cada una de sus obras y los procesos de las mismas. “Me inspiro en un montón de artistas. Por el uso de colores tan fuertes lo oriento más al ´pop art´. También hay mucha influencia de culturas extrajeras, más que nada en los rostros que dibujo, con una caracterización más animada, y fondos con contraste de colores. Me inspiro mucho en la moda también. Consumo muchos diseñadores de moda. Otra cosa que atraviesan mis obras son el reciclaje, interviniendo lo que encuentro con los materiales que tengo”, comenta la joven desde su estudio ubicado en Capital donde crea y alberga cada uno de sus trabajos.

Sile Aubo, firma que utiliza como sello, se autodefine como artista independiente y autodidacta. Sabe que no cuenta con estudios relacionados a las artes visuales, pero si siente la necesidad de aprender, capacitarse, establecer contacto con artistas y perfeccionarse.

Sus creaciones presentan colores vibrantes, fluorescentes y llamativos. Los rostros con ojos profundos, narices amplias y bocas grandes también son un elemento casi infaltable en cada obra que ha trabajado. Pero no solo se dedica a la pintura en lienzo, sino que ha logrado fusionarlo con el arte digital. “Algunas de mis ilustraciones tienen fondo pintado a mano, mientras que el dibujo central lo hago en el ipad, y luego digitalizo todo junto en láminas listas para encuadrar”, comenta.

Orgullosa y feliz de lo que ha logrado, no deja de lado sus estudios, por lo que se encuentra cursando las últimas materias desde la provincia. A la par, continúa pintando e ilustrando. “Me gustaría perfeccionarme con el paso del tiempo, pero me gusta experimentar y voy viendo qué sale en el momento. Me tienta el desafío de tener una pieza y resolver los errores hasta dar por terminada la obra”. Sile se ve el día de mañana viviendo del arte, de sus creaciones, de sus dibujos e ilustraciones. “La idea es dedicarme 100% a esto”, dice, con la esperanza de poder concertar sus sueños y la tranquilidad de haber iniciado en el camino que la llevará a ello.