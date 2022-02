La cigüeña se pasó en una familia sanjuanina: pidió un hermanito y llegaron tres

Yésica Noemí Mejías, de 26 años, y Mauricio Hidalgo, de 29, son una joven pareja sanjuanina que hace 8 años apostaron al amor y de a poco comenzaron a formar una familia. Habitando en una casa de barrio, en Campo Afuera, Albardón, llegó a sus vidas hace 6 años Teo Bautista, pero de repente el 2022 empezó de una manera que jamás imaginaron: con la llegada de trillizos.

Los trillizos Tiziano, Emir y Julián. (Imagen gentileza)

El pequeño Teo quería un hermanito y fue así que Yésica y Mauricio comenzaron a buscar otro hijo. El padre de familia esperaba que fuera una niña. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando en las primeras ecografías vieron que iban a ser dos hijos, pero en la última apareció escondido el tercero. Y además todos varones. Yésica contó a Tiempo de San Juan cómo fue cuando recibió la gran noticia.

"En la primera eco me quedé en shock, mi hijo me preguntaba si estaba llorando, pero recuerdo que me mojé un poco la cara y seguí adelante, lo mismo pasó en la segunda. Pero cuando ya en la tercera íbamos contentos con mi pareja a ver a los niños de repente ya vimos otro hijo más me quedé sorprendida", contó esta madre.

La madre albardonera explicó que en los últimos días que transitó el embarazo el médico la revisaba dos veces por semana; y anteriormente en los controles mensuales ella acudía a los profesionales dos veces en el mismo mes. Afortunadamente llevó adelante la gestación sin problemas y tuvo un parto por cesárea, y pese a estar con algunos dolores se encuentra en buen estado de salud.

El día del nacimiento de los trillizos. (Imagen gentileza)

Fue así que a las 3:39 am del 28 de enero llegaban a sus vidas Tiziano, Emir y Julián pesando 1.780 kg. el más pequeño, 2.060 kg. el segundo y 2.670 kg. el más grande. Aún los tres continúan en el sector de Neonatología de la Clínica Santa Clara y será por lo menos hasta pasada la mitad de este mes, según contó Mauricio. "Nacieron bien pero están ahí más que nada por el chiquito, para que suba de peso", dijo Yésica.

Yésica se queda en casa cuidando al pequeño Teo y ahora cuando los trillizos sean dados de alta, será quien se quede a cargo de los cuidados del hogar. Mauricio trabaja en la construcción o hace "changas" ya que su situación laboral es inestable. "Ojalá pronto lo llamen de una empresa en la que presentó el currículum", dijo esta madre de cuatro varones.

"Todavía no caemos, creo que pasará una vez que estemos en casa y nos acomodemos. Va a ser difícil pero nada imposible. Ahora somos una familia con cuatro hijos y siempre saldremos adelante. Tanto los padres de ella como los míos siempre nos están dando una mano", apuntó Mauricio.

Como los trillizos continúan en la clínica capitalina, los tres llevan adelante una rutina desde el momento en que nacieron y que implica que la Plaza de la Joroba se haya vuelto el lugar donde pasan varias horas del día. En ese sentido, el trabajador explicó cómo es el trabajo que hacen a dúo con Yésica para cuidarlos.

Al llegar a la casa el pequeño Teo los espera: "Nos dedicamos a él apenas llegamos, empezó con los celos; al no ser el único en la familia ahora está muy inquieto, hiperactivo", dice el albañil.

Teo y su papá Mauricio, en la plaza.

Es así que de lunes a lunes Yésica y Mauricio están en la Clínica. En Neo los tienen re cuidados a los trillizos, los bañan todos los días, los cuidan, miman y como están ellos tres solos por ahora toda la atención se la llevan.

Frente a la llegada de tres hijos más y con la inestabilidad laboral de Mauricio ellos se encuentran pidiendo donaciones a "quien le salga de corazón o pueda ayudar, a lo mejor con pañales hasta que me pueda asentar un poquito, o leche que es bastante cara. Últimamente me estoy manejando con changas y cuesta mucho", explicó este papá. Para darles una mano pueden comunicarse al número de teléfono 2644675713.

Yésica se hizo la ligadura de trompas así que no habrá más hijos. "Somos jóvenes y nos quedan años; ahora disfrutamos a los trillizos junto a mi otro hijo Teo que es lo mejor que nos ha dado Dios", contó Mauricio.

La rutina de esta familia continuará siendo la misma hasta que el joven padre consiga un trabajo estable, por lo menos hasta el lunes 21 de febrero, día en el que esperan que los pequeños tengan el alta. "Lo único que espero es que los trillizos sigan sanitos y pronto llevarlos a casa, para que se nos haga más cómoda la situación; por el trabajo de él, el ir y venir en colectivo pero yo y ellos estamos bien por suerte", apuntó la mamá.

Mirá el video con parte de la entrevista a esta familia sanjuanina. Qué dicen el pequeño Teo y sus padres.