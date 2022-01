Precio justo de la uva y proyecto “malla antigranizo”, algunos de los pedidos de los Viñateros al Gobierno

A inicios de esta semana se llevó a cabo el primer encuentro entre funcionarios del Ministerio de Producción, comandado por Ariel Lucero, y autoridades de la Federación de Viñateros. Su presidente, Eduardo Garcés, aprovechó el encuentro para llevar un documento donde se expresaban las principales necesidades del sector. Pese a haber sido la primera reunión, el balance de Garcés es positivo ya que sienten que han sido escuchados en cada uno de sus solicitudes.

Entre los puntos presentados en el escrito, que luego se debatió en las dos horas de reunión, se encuentra el precio de la uva. Desde la Federación apuntaron a la necesidad de lograr un precio justo que no afecte al productor, “ya que la experiencia del año pasado no fue muy buena”, detalló Garcés. El objetivo es que sea equitativo con el resto de los eslabones de la cadena de producción.

La crisis hídrica también fue un tema que se trató en el encuentro, insistiendo desde el sector productivo el refuncionamiento de perforaciones para que los trabajadores del sector puedan acceder al agua subterránea y no perder sus cultivos.

Un punto llamativo que han propuesto desde la Federación trabajar en conjunto con el Ministerio en un proyecto de mallas antigranizo. En ese sentido, Garcés resaltó que han propuesto que el Estado instale una fábrica en la provincia para que sea administrada por los productores. “Venimos estudiando dentro de la Federación producir una malla a un costo 30 veces menos de lo que vale en el mercado. El metro cuadrado de malla vale alrededor de 18 centavos dólares, y el kilo de materia prima para hacer 30 metros cuadrado vale lo mismo”, expresó. Ante esto, desde el Ministerio les han confirmado que lo van a estudiar, sobre todo la relación entre costos y beneficios.

Entre los otros puntos planteados se encuentran el seguro de agro, préstamos de cosecha y acarreo y la creación del Ministerio del Agua, para el mejor rendimiento del recurso.

“Hemos visto predisposición desde el Ministerio, pero también sabemos que ha sido la primera reunión. Nos han prometido compromiso. Tenemos fe porque son funcionarios que saben, que han trabajado y no solo tiene la teoría, sino la práctica. Esperamos llegar a buen puerto, sabemos que todo lo que pedimos no se puede conceder, pero somos pacientes”, destacó Garcés, reconociendo la importancia de haber concretado un encuentro solo con el sector, y no entre todos los representantes, como solía hacer la gestión anterior.