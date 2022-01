Desde Salud Pública no descartan que la variante Ómicron esté en San Juan

San Juan no es una isla, y pese al control sobre el estado sanitario, han ido llegando las distintas variantes a la provincia. Finalizando el 2021 Salud Pública confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta en la provincia, pero ante el actual panorama, no descartan la presencia de otra variante, altamente contagiosa.

Según expresó Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública en comunicación con Canal 13, no descartan la presencia de la variante Ómicron en San Juan. “Estamos viendo un aumento exponencial de casos. Se declaró en la provincia la circulación comunitaria de la variante Delta y estamos esperando informes sobre la Ómicron, que probablemente ya esté circulando debido al aumento de casos y que esta variante se trasmite mucho más rápido que la Delta”, dijo.

Si bien a la provincia llegaron test que permitían detectar variantes, es solo para la Delta y otras, la Ómicron no puede ser detectada, por lo que cada muestra de caso que parece sospechoso de esta variante es enviada al Instituto Malbrán. Si bien aún no se ha recibido la noticia de la presencia de la variante en la provincia, desde el Ministerio de Salud no lo descartan.

Cabe recordar que el aumento de casos comenzó a notarse sobre fines de diciembre, pasando de por ejemplo 13 casos positivos comunicados el 21 de diciembre, a 350 informados para el 31 del mismo mes. Incluso el parte sanitario con los números de los primeros 3 días del año informó un acumulado de 726 casos positivos.