Famosa conductora sanjuanina pidió disculpas por la agresión a una policía en redes sociales

Estos días el ambiente sanjuanino se vio sacudido por la polémica desatada entre la entrenadora fitness y conductora Karina Palacio y una agente de la policía sanjuanina, que estaba custodiando su casa.

La conductora de Telesol contaba con el servicio por reiterados hechos delictivos que habían sucedido en su domicilio de Rivadavia, en las inmediaciones de Coll y Libertador

Palacio se había despachado con un posteo que señalaba que “por seguridad hay policía todo el día en la puerta de mi casa, pero en la noche como hoy esperan que te acostes y se las piran".

Según la entrenadora “esperé más de una hora y llamé a la comisaría y me dijo que estaba ahí porque fue al baño, cuando yo mil veces les presto el baño. Le dije 'hace más de una hora se fue' y me contestó que es porque llovía, cuando cayeron tres gotas, y segundo tengo resguardo".

El posteo mereció la respuesta la uniformada, que se defendió: “No lo puedo creer! Jamás me prestó el baño, me mojé entera y no fue capaz de abrirme la puerta de su casa, pedí autorización a mis superiores para ir a base porque también soy un ser humano señora. Resguardo dice? Me paso las noches al lado de mi moto y ni agua me invita. Tiene seguridad las 24 horas en la puerta de su casa y se queja porque me fui a esperar que pare un poco la lluvia? (Descarada es poco señora) ella puede faltar el respeto tranquilamente diciendo que me chupa un huevo mi trabajo, a mi mañana me citan del D1 por expresarme públicamente. Indignada”.

La polémica mereció incluso la atención del ministerio de Seguridad de la Provincia, que dejó trascender que las custodias se van a intensificar en el sector con dos uniformados que recorran la zona y no se quedes solamente en la puerta de Palacio, de modo que la seguridad de todos los que habitan las inmediaciones sea garantizada.

Pero un nuevo capítulo, protagonizado por la conductora viene a cerrar el círculo. Palacio, en las últimas horas, volvió sobre sus reproches y justificó su reacción intempestiva: “Descargo mis disculpas .y pedir que aveces , cuando algunos medios comparten publicaciones de personas ,conocidas, publicas o no, chuequen info para no crear o sumar malestar en otros y menos alterar la imagen de la persona o de las personas en cuestión. hago pública mis disculpas (sic)”