Tras la polémica con la custodia policial a la instructora de fitness, hay molestias en la Secretaría de Seguridad

Un posteo en las redes sociales de la conocida instructora de fitness Karina Palacio desató una polémica que involucró a la custodia policial que cumplía funciones en la puerta del domicilio. Es que, a modo de denuncia pública, la conductora de televisión acusó que la uniformada se marchó del lugar cuando "cayeron tres gotas" y la efectivo de la Fuerza se defendió, asegurando que por la lluvia debió dejar el puesto con el permiso de un superior.

Este cruce despertó todo tipo de comentarios y reacciones, incluso en la misma Secretaría de Seguridad, donde se registró un molestar por el descargo de Palacio. Es que fuentes allegadas indicaron que se había resuelto una guardia para custodiar a la sanjuanina que había manifestado en varias oportunidades que fue víctima de la delincuencia.

Fue por ello que, frente a una situación de peligro, puesto que la profesora de fitness aseguró que hasta llegaron a balear el frente de su casa y por lo tanto su vida estaba en riesgo, designaron una custodia sin ningún tipo de costo económico como lo sería un adicional.

Ante las constantes denuncias de robos en el domicilio de la histriónica personal trainer, situado en Rivadavia, en las inmediaciones de Coll y Libertador, las autoridades policiales establecieron una guardia policial dada la gravedad que suponía el caso. Aunque esta acción acabó con los ataques delictivos en la zona, a Palacio le indignó que la efectivo cesara con su tarea por fuerza mayor y trasladó su enojo a las redes.

Pese a las molestias causadas por la actitud de la entrenadora, fuentes de la Secretaría indicaron que las custodias se van a intensificar en el sector con dos uniformados que recorran la zona y no se quedes solamente en la puerta de Palacio, de modo que la seguridad de todos los que habitan las inmediaciones sea garantizada.

Tras la publicación de este diario, en las repercusiones en las redes se observaron varios relatos de policías criticando las conductas de Palacio con los uniformados que hicieron custodia en su casa, tal y como lo detalló la joven policía, quien advirtió que la conocida entrenadora no le quiso prestar el baño para sus necesidades básicas.

La pelea virtual inició cuando Palacio publicó: "Increíble. Por seguridad hay policía todo el día en la puerta de mi casa, pero en la noche como hoy esperan que te acostes y se las piran". Luego, siguió: "Esperé más de una hora y llamé a la comisaría y me dijo que estaba ahí porque fue al baño, cuando yo mil veces les presto el baño. Le dije 'hace más de una hora se fue' y me contestó que es porque llovía, cuando cayeron tres gotas, y segundo tengo resguardo".

Poniendo en riesgo su puesto, la uniformada le contestó y destrozó a la conductora de Telesol. "Me moje entera y no fue capaz de abrirme la puerta. Soy un ser humano señora. Me paso las noches al lado de mi moto y ni agua me invita", sostuvo.