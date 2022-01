Karina Palacio se despachó en redes tras la polémica con la custodia policial: "A los que me critican..."

Siempre polémica, Karina Palacio volvió a ser noticia esta semana por criticar a la mujer policía que custodiaba su vivienda en Rivadavia. La instructora fitness sanjuanina, cuestionó a la uniformada porque "cayeron tres gotas y se fue". La efectivo salió a responderle a Karina por redes sociales y se armó el escándalo.

Ahora, tras la difusión de las palabras de la profesora de educación física, ella decidió salir a defenderse. Para hacerlo utilizó las redes sociales y puso esto:

Para los que opinan o me critican, besitos.

Así la conductora de Telesol, se despachó contra quienes la destrozaron por cuestionar a las Fuerzas de Seguridad. Con la misma frase, Karina Palacio compartió una expresión muy popular: "Ladran Sancho, señal que cabalgamos".

Así le respondió Karina Palacio a quienes la criticaron.

Las declaraciones de Palacio causaron malestar en redes sociales entre quienes se preguntaron por qué la mujer tenía una custodia policial personalizada. Además, luego de que hiciera pública su queja, también se supo que generó molestias en la Secretaría de Seguridad de la Provincia donde no se tomaron bien las palabras de la instructora.

La publicación de la conductora sanjuanina que generó malestar en la Secretaría de Seguridad.

De hecho, fuentes de la Secretaría que dirige Carlos Munisaga, dijeron a Tiempo de San Juan que ahora no habrá más un uniformado parado en la puerta de la casa de Palacio, sino que habrá dos que recorrerán toda la zona y cuidarán a todos los vecinos por igual.

La uniformada que fue cuestionada por Palacio, ya había hecho su descargo en las redes y dijo: "Me moje entera y no fue capaz de abrirme la puerta. Soy un ser humano señora. Me paso las noches al lado de mi moto y ni agua me invita".