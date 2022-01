El piropo de Dany Love a un reconocido político sanjuanino que es furor en Facebook

Lo que pasa en las redes, no queda en las redes. Va más allá. Un claro ejemplo es el episodio que tiene como protagonistas al carismático Dany Love y al ex diputado nacional Eduardo Cáceres.

Todo surgió cuando el abogado y referente del PRO en San Juan compartió una publicación en la que destacó sus vacaciones en compañía de sus seres más queridos. Dicho posteo lo acompañó con una imagen en la que se lo ve junto a sus hijos y pareja disfrutando del mar.

Este aparición no pasó desapercibida para Dany Love, quien no dudó en piropear al ex integrante de la Cámara de Diputados de la Nación y le comentó: "Lomaso el Doc".

Cáceres reaccionó con un 'Me Gusta' y también con una consulta cómplice sobre un momento particular y divertido que le tocó vivir a Dany Love.

Este ida y vuelta dejó en evidencia la buena onda que existe entre los dos.