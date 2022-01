Niños internados por Covid en San Juan: la mayoría son menores de 3 años

El último parte emitido desde Salud Pública detalla que hay tres menores de edad internados en área Covid. En ese contexto, Mónica Jofré, jefa de Epidemiología de Salud Pública detalló que la mayoría de los pacientes pediátricos que han llegado a internación son entre bebés de meses a menores de 3 años.

En comunicación con AM 1020, la doctora Jofré dijo que han llegado a internar en área Covid a menores lactantes, pero afortunadamente ninguno llegó a las áreas críticas ya que no alcanzaron a hacer cuadros graves de la enfermedad.

Por otro lado, confirmó que el ingreso de menores a internación se debe a que se trata de una franja que aún no ha recibido la vacuna contra el coronavirus, por lo que reforzar los cuidados con este grupo es de vital importancia, ya que no solo pueden ser casos positivos que contagien a otros miembros de la familia, sino también porque no cuentan con la inmunidad que si logra una persona vacunada. “Hay que reforzar los cuidados y no minimizar los síntomas”, afirmó.