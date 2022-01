Ante la ola de calor, ¿cómo cuidar los ojos del sol?

La vista puede verse seriamente comprometida si no se toman los recaudos necesarios para protegerla de los rayos solares. Si bien son cuidados que habría que tenerlos en cuenta todo el año, hay que intensificarlos durante las jornadas en las que la provincia se encuentra bajo la ola de calor que ha logrado temperaturas extremas en todo el país.

Así como hay protectores solares para proteger la piel, los lentes son los elementos ideales para cuidar la vista del sol. Hay que tener cuidado con la elección de los mismos, ya que un mal lente lo único que va a lograr es dañar y agravar la situación. Anahí Hernández, técnica óptica y contactóloga sanjuanina detalla que, a la hora de adquirir lentes, hay que constatar que se encuentren homologados y sean indicados por un profesional. “Los no homologados por lo general tienen lentes de vidrio o de plástico que no son de calidad y no filtran cómo deberían, haciendo que la pupila se dilate y entre la radiación solar dañando el órgano”, detalla.

Otro inconveniente al utilizar lentes no homologados es que generan sensación de oscuridad ante la vista, por lo que la pupila automáticamente se dilata a mayor tamaño provocando que entren aún más los rayos de sol.

Mantener una exposición a la luz solar sin los cuidados necesarios sobre la vista puede provocar, a mediano y largo plazo, molestias y lesiones en la córnea y superficie ocular, entre otras más graves, por lo que la profesional recomienda utilizar este elemento no solo en verano, sino todo el año.

Es importante tener en cuenta que los cuidados deben ser mayores en personas de ojos claros y en el caso de los niños, cuya estructura ocular termina de desarrollarse sobre los 8 años. “El cristalino de los niños menores de 10 años deja pasar el 75% de los rayos UV, en comparación con solo el 10% en los adultos de 30 años, por lo que la retina de un niño recibe más radiación UV que la de un adulto”, resalta Hernández.