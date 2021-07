Su pareja murió por coronavirus, no sabe si la mejor amiga también y emprendió un dura búsqueda

Tantas tragedias asolan al mundo por la pandemia de coronavirus que una historia más o una menos podría ser considerada baladí. Pero detrás de todo esto, hay hombres y mujeres de carne y hueso. Es una frase remanida, aunque no por eso menos real. Un sanjuanino vive un momento de duelo e incertidumbre. Hace poco, él y su pareja contrajeron el virus. Ella murió. Y una conexión de amistad con otra mujer le hizo saber que también la mejor amiga de ella había enfermado. Si falleció, no lo sabe. Y ese no saber lo atormenta. Quiere encontrarla. Saber qué pasó. En el mejor escenario, decirle que esa ser tan querido por ambos ya no está. Pide la ayuda de la comunidad.

Dora Cristina Coronel y Cecilia Anahí del Bono se juntaban a tomar un café una vez por semana, casi todas las semanas, desde hacía catorce años. Se conocieron cuando Dora trabajaba como niñera en una casa que lindaba con la de Cecilia en Capital. Entablaron una relación sólida pese a las diferencias económicas. La reciprocidad y el compañerismo estuvo. Ambas estaban gran parte del día ocupadas con temas laborales y se mensajeaban. En resumen, dos mujeres que se querían y respetaban. Dora conoció a Martín Terrera, se puso en pareja, se fue a vivir a una casa en Rawson. Después llegó la pandemia.

Un desventurado juego del destino quiso que el coronavirus impacte en sus cuerpos justo el día de cumpleaños de Cecilia, el 12 de mayo de este 2021. Síntomas y luego hisopado positivo. El 13 de mayo, Martín también presentó síntomas: otra vez hisopado positivo. Dora, que quizá también lo contrajo, murió el 27 de mayo. Dos días antes de su cumpleaños, que era el 29. A partir de ahí, todo se aceleró. Trámites, falta de despedida de los restos, pues presumiblemente ella tenía Covid-19, el dolor, las palabras nunca dichas. Golpes de dolor uno tras otro.

Con todo, qué pasó. Para Martín sigue siendo una incógnita y seguramente siga así. Su pareja murió. Lo extraño, lo que no encaja, es que perdió todo tipo de contacto con Cecilia. Revisó el teléfono de Dora para comunicarse con ella tras el fallecimiento, pero nada. No hay quien conteste del otro lado de la línea. Aunque suene raro, él aseguró que no sabe exactamente dónde vive. Sí está al tanto de que no es casada y que su padre es dueño de un picadero de pasas. Fue al Instituto Nacional de Vitivinicultura a preguntar y estaba cerrado a la atención al público presencial. Según dijo, usó las vías virtuales también sin éxito.

Martín busca a Cecilia, quiere decirle que su mejor amiga murió por coronavirus. No se explica la repentina desaparición. En caso de conocer algún dato que lo ayude, pidió que comuniquen al 2645847325.