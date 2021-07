Ahora señalan a la portera acusada de abuso por maltratar a una mamá de la escuela: "Andá a trabajar"

Este lunes, San Juan se vio conmocionada por el abuso sexual de una portera de la Escuela Ramón Barrera, de 25 de Mayo, a un menor de edad. A través de videos que se viralizaron, donde se la veía en posiciones sexuales con un menor, se radicó una denuncia en el Centro ANIVI y la mujer fue detenida.

Se trata de Paola Tejada, quien se desempeñaba como personal de maestranza en ese establecimiento educativo.

Ahora, otra madre de la misma escuela salió a escracharla y la acusó de reírse de las necesidades de personas vulnerables.

Sí, me hace falta, no te voy a negar pero tampoco es para que te burles

La autora del escrache es Silvina Baez, madre de un niño que asiste a la escuela Ramón Barrera, que organizó un bingo virtual para recaudar dinero para sus hijos. Aparentemente, la portera se habría reído de la mujer porque vendía los números para el bingo en la institución y esto desató un escándalo.

Al conocer la detención de Paola Tejada, la mami de la escuela no se quedó callada y la escrachó mostrando los mensajes donde la detenida le decía:

Silvina andá a trabajar por favor

El conflicto se habría dado por la entrega de mercadería que la escuela hace a los estudiantes. La mamá se quejó y acusó a las porteras de quedarse con productos y Tejada le contestó a la mujer que reclamaba.

Con el diario del lunes, y con la portera ya detenida. Báez no dudó en escracharla con la conversación que habían tenido unos días antes.

"Qué te pasa Paola Tejada que te burlás de mis publicaciones, te burlas porque me ando peleando por un paquete de yerba como has puesto ahí. Si peleo por lo que le tienen que dar en la escuela a mis hijos y sí me hace falta, no te lo voy a negar pero tampoco es para que te burles", escribió la mujer. Mirá la publicación completa: