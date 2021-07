En 48 horas, ya se inscribió para vacunarse el 40% de los mayores de 18 años en San Juan

En 48 horas. ya se anotó el 40% del total esperado de mayores de 18 años sin comorbilidades en San Juan para vacunarse contra el COVID-19. El sábado se abrió la inscripción para la inmunización de este nuevo grupo y ya son alrededor de 60.000 los que se inscribieron de un universo de alrededor de 150.000 personas. La vacunación arranca con este grupo, que incluye a los que más contagios han sufrido en esta segunda ola, este mismo lunes 5 de julio.

"Hemos tenido una buena repercusión entre los mayores de 18. El de entre 18 y 25 años es el rango de mayor cantidad de inscriptos. Esperamos que esto aumente con el correr de los días. No hay ningún impedimento para que se puedan vacunar. Sería prudente que se inscriban", dijo este lunes la ministra de Salud Pública local, Alejandra Venerando, en radio Estación Claridad.

Esta cantidad de inscriptos entre los sanjuaninos de 18 y 39 años rompe la tendencia de los últimos dos grupos, los mayores de 50 y los mayores de 40 ambos sin comorbilidades que no se han inscripto en la cantidad esperada, generando preocupación en el Gobierno provincial.

Sobre esto, Venerando analizó que "esto no solo sucede en San Juan también pasa en el resto de las provincias. Esperamos sea una toma de conciencia para que los otros grupos se incorporen. Esto es voluntario y hay personas que no quieren vacunarse, apelamos a la solidaridad, porque hay que vacunarse por los demás no solo por uno mismo. La vacuna es la única defensa que tenemos. Apelar a que terminen con los mitos de que hay una vacuna mejor que la otra".

En el gráfico emitido por Salud Pública se ve que los mayores de 18 de Rawson y Capital, en ese orden, son los que más acudieron a la convocatoria:

Cómo anotarse

Este nuevo grupo de personas de mayores de 18 sin factores de riesgo se puede inscribir (se abrió desde el sábado 3 de julio) en la página de Gobierno https://sisanjuan.gob.ar/vacunacionsanjuan. Posteriormente recibirán un mensaje de texto del número 40340 con el turno, indicando la fecha, hora y lugar de vacunación.

Se recuerda que deben presentar DNI, constancia de turno y asistir sin ningún síntoma.

“Es trascendental incorporar a estas personas porque si bien tienen un factor menor de comorbilidades, es un grupo de una muy importante movilización y para nosotros proteger a toda la población en el menor tiempo posible es fundamental”, dijo Venerando.