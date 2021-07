¡Qué debut!: la historia del sanjuanino tanguero que filmó una película con Eleonora Wexler

De pensar que era una broma a disfrutar como un niño en Disney. Leo Ortiz, el tanguero sanjuanino que comparte su arte con el mundo, acaba de vivir una experiencia tan fuerte que puede que le cambie la vida: debutó como actor en una película de producción internacional con la reconocida Eleonora Wexler.

Muchos recordarán la pandemia de covid como una etapa por demás sombría, pero Leo tiene un motivo para que el día de mañana, al evocar este 2021, se le dibuje una pícara sonrisa. Y no es para menos. Protocolos mediante, este vecino de Santa Lucía, con miles de kilómetros recorridos abrazando al tango, estampó su impronta milonguera en la gran pantalla formando parte de 'Los Hermanos Vega'.

Se trata de una película dirigida por la laureada directora canadiense Alison Murray y que narra una historia ambientada en tiempos de la dictadura argentina. Si bien se rodó en Montevideo en el mes pasado por presentar un mejor status sanitario, el film se desarrolla en la convulsionada Buenos Aires de los '70.

Leo, junto a sus 'colegas' en el set de filmación

Leo, con toda la amabilidad que refleja en su cara, se encargó de reproducir cómo empezó todo: "La propuesta me llegó a fines de noviembre del 2019. Necesitaban bailarines para una película, pero no me hice muchas ilusiones porque generalmente los bailarines que buscan siempre son lindos, son flacos".

"Pensé que era una broma, pero después me dijeron que querían un bailarín con mi físico para el papel del 'Gordo'. Se trataba de un milonguero, de unos de 50 años, que tenía que bailar con la protagonista y hacer un par de escenas más. Así que acepté", añadió el santaluceño, quien en febrero del 2020 fue convocado a Capital Federal para los pruebas de vestuario y empezar a ensayar con la actriz canadiense Cristina Rosato, protagonista de la película.

Tras la primera toma de contacto con el séptimo arte, le llegó a Ortiz el momento de presentarse en el set de filmación. Nunca se imaginó lo que le esperaba.

'El Gordo', ese es el personaje del tanguero sanjuanino en 'Los hermanos Vega'. Foto: Eleonora Wexler

"Pensaba que solo iba a tener que bailar con la protagonista, pero en realidad era una escena bastante jugada. Tenía que hacer una escena erótica con la protagonista, por suerte salió todo bien. Capaz que uno lo ve por televisión o en el cine y dice 'wow, qué fuerte la escena', pero cuando le estás haciendo ahí, con todos los ayudantes y todo lo que hay, lo que menos tiene es erotismo. Me ayudaron mucho y la verdad que Cristina es una genia. Me sentí muy cómodo", narró con las sensaciones bien frescas.

La experiencia iba viento en popa para Leo hasta que la irrupción de la pandemia lo frenó en seco. La producción entró en 'stand by', cada convocado regresó a sus países y el escenario se llenó de incertidumbre. Incluso, el tanguero llegó a pensar que la aventura se esfumaba: "Pero en febrero de este año llegó la propuesta para continuar. Me confirmaron que se haría en Montevideo para respetar las burbujas.Nos alojaron a todos en el cuarto piso y tuvimos que cumplir 7 días con la cuarentena. Solo nos dejaban subir a la terraza y ahí nos juntábamos a tomar mate, cada uno con el suyo. Me encontré con muchos bailarines que ya conocía y también con cantante Diana Sosa, de la Orquesta La Misteriosa Buenos Aires. Nos hicimos muy amigos".

"Ahí fue donde me presentaron a Eleonora Wexler y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Es una persona totalmente accesible. Era muy raro sentirle hablar y mirarla a la cara porque era una imagen y una voz que ya la conocía de hace mucho tiempo. Pegamos onda desde que nos conocimos, pero no solamente conmigo sino con todo el grupo. Se armó algo muy lindo, un compañerismo increíble", recordó.

Foto familiar de todos los 'amigos' que conoció Leo en Montevideo

Tras superar el aislamiento, y pasear unos días por la capital uruguaya, llegó la hora de la verdad. De jugar por primera vez en las grandes ligas del cine internacional y lo hizo a las mil maravillas.

"Fue en un lugar fantástico que se llama Salón Sudamericano. Es una edificio gigante que estaba abandonado y que fue restaurado para la película. Estaba todo ambientado como una milonga, pero también hacía mucho frío. Cuando no firmamos estábamos todos tapados con mantas. Estuvimos muy bien cuidados. Todo el mundo con barbijo hasta que se decía acción, entonces ahí los sacábamos. Mi papel era el de un milonguero que sacaba a bailar a la protagonista entonces esa escena se tuvo que hacer mínimo 20 veces por las diferentes tomas, los diferentes ángulo. Uno tenía que hacer repetir y hacerlo exactamente igual para que la continuidad entre toma y toma fuese siempre la misma", detallo con lujo de detalle el milonguero, quien también sintió en su propia piel las largas horas de rodaje, en las que tuvo que esperar horas y horas para filmar 30 segundos.

Y hubo un momento especial para el intercambio de pasión de tanguero a actrices y también viceversa: "Eleonora tomó clases, como también lo hizo Cristina, para poder hacer esa película y se ve que le picó el bichito del tango porque están las dos súper entusiasmadas. Me mandan mensajes diciendo que quieren continuar con el tango, que quieren aprender mejor, así que espero que pronto se puedan abrir la milonga nuevamente y poder disfrutar de la compañía de ellos. Tenemos un grupo de WhatsApp, donde todos los días nos mandamos mensaje, nos saludamos. Está siendo una increíble experiencia".

Leo, junto a Juan Malizia, el ex campeón mundial de tango escenario

"Creo que hemos ganado dos milongueras y espero que ellos ganen un actor. Ahora quiero tomar clases, incursionar un poquito. Tengo curiosidad de vivir otras experiencias para saber si realmente me gusta o no. Quiero saber si me pica el bichito de la pasión, como me suele pasar con todo lo que hago", indicó Leo con un gustito a continuará.