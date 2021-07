En Buenos Aires amplían flexibilizaciones para los vacunados: ¿en San Juan replicarán la decisión?

Son cinco las provincias del país en las que se superó el 60% de los mayores de 18 años vacunados con al menos una dosis contra el coronavirus. Entre ellas no está San Juan, en donde el porcentaje de vacunación alcanzó al 48,7% de la población objetivo. En la provincia de Buenos Aires, para mejorar los números, permitirán que lugares cerrados como bares y restaurantes pueden recibir más clientes en el interior siempre y cuando los clientes tengan una dosis aplicada. ¿Qué va a pasar en San Juan?

Consultado sobre el tema, el vicegobernador Roberto Gattoni, dijo: “Lo está estudiando el Comité Covid, nosotros creemos que no hay que ser restrictivos en cuanto a las libertades, creemos que debe haber mayor flexibilización según esté vacunado o no pero no debe ser prohibitivo porque a cada ciudadano le asiste el derecho de no querer vacunarse. Habrá que buscar la manera de cómo cuidar a las personas que no estén vacunadas, nuestro deseo como provincia es que todos estén vacunados”.

El Vicegobernador fue claro y aseguró que a la Provincia le preocupa que haya gente que se resista a vacunarse porque estar vacunados disminuye los riesgos de consecuencias graves y hasta la muerte por coronavirus. Gattoni apuntó a las campañas del miedo contra la vacunación, responsabilidad bajo su punto de vista de la oposición. “Cuando el gobierno nacional cerró el contrato con Sputnik hubo un sector de la oposición que salió a decir que el Gobierno Nacional salió a envenenar a la población y a los pocos meses pedían la vacuna rusa. Es una fuerte contradicción y un daño tremendo que le generó a la población que se llenó de miedos pensando que alguna vacuna era nociva”, detalló.

Una de las primeras medidas concretas que podría tomar el Gobierno de la Provincia será para el TC, espectáculo deportivo que se realizará del 1º al 8 de agosto. El público que esté vacunado tendrá más acceso y podrá ser más numeroso mientras que el sector destinado a los no vacunados contará con menos lugares. Esto es lo que indica el borrador inicial.

En la municipalidad de Rivadavia decidieron incentivar a los jóvenes firmando un convenio con los bares, en donde les regalan una pinta a los que decidieron poner el brazo.