Cuál es el argumento de las personas que viven en los terrenos frente al Teatro Bicentenario

Después de que la Municipalidad de la Capital diera a conocer sus intenciones de apoderarse de los terrenos ubicados por calle Las Heras frente al Teatro Bicentenario, con un plan para instalar un polo gastronómico en la manzana donde antiguamente funcionaban las oficinas del Ferrocarril San Martín, las familias que allí viven dan pelea por el lugar que aseguran que es de su propiedad. Así lo explicó uno de los abogados que las representa, quien ofreció los argumentos que los respaldan.

Acorde explicó el Dr. Dante Robledo Roca, existen documentos tanto de Nación como de la Provincia que avalan la posesión de las casi 20 familias, descendientes de empleados del ferrocarril, que habitan el terreno situado entre Av. Ignacio de la Roza, Las Heras, Av. Córdoba y Suipacha. Señaló que, como hubo cierta desidia de parte de las familias que nunca escrituraron, "desde el municipio se tomaron la atribución de querer apropiarse de lo que nunca fue suyo".

El argumento más fuerte que ofrece la resistencia es que hay un decreto provincial y otro nacional que respaldan a las familias y, en la contra parte, aseveran que hay una resolución de la Dirección de Catastro que contradice ambos dictámenes. En pocas palabras, sugieren que la decisión de una repartición menor del gobierno local no puede tener mayor peso que la de un gobernador e incluso de un presidente.

Según manifestó, a pesar de los derechos que adquirieron con el correr de los años por la posesión, el viernes último, personal municipal y fuerzas de seguridad acudieron al lugar para iniciar un desalojo. Sin embargo se desconoce si existe algún proceso judicial o una orden judicial que ordene a las familias marcharse de ahí.

"Yo estaba ese día y nadie me mostró un papel con la orden judicial. Decían que eran de un juzgado de Faltas municipal, pero nunca dijeron de cuál. Entiendo que no hay ningún proceso judicial en curso o, de lo contrario, habrían recibido alguna notificación. Como no la hubo, entiendo que no hay un juez detrás de ello", sostuvo el letrado.