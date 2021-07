La historia detrás del conmovedor video que hicieron una enfermera y personal del Hospital Rawson

A pocos días de conocerse que Argentina superó los 100.000 muertos por COVID-19, el Hospital Rawson difundió un video con la canción creada por la enfermera Marianela Pérez, con la participación médicos, personal de enfermería, técnicos radiólogos, administrativos, agentes de policía, personal de limpieza y nutrición.

Ahora Pérez contó la historia detrás de esta creación que emocionó a los sanjuaninos. "Estaba bañando a mi hija de tres años Jazmín. Y me dice 'mamó tú qué eres', yo le respondí 'mamá es enfermera', y ella me dijo 'tú cuidas a las personas'. Me emocioné tanto que me fui hasta las lágrimas, fui al fondo y encontré una hoja y tenia una lapicera a mano y me dio angustia a raíz de esas palabras, recordé todo lo que vivimos, un compañero que falleció, el doctor Víctor Fernández, excelente profesional y persona, pensé en toda la gente que necesita trabajar, estaba tan emocionada que me salió el estribillo, me parece que cuando se escribe se debe escribir desde el corazón", dijo sollozando la enfermera, en diálogo con Radio Colón este lunes.

"A mí me gusta la música, pero no me dedico a esto, mucho menos escribo. Después en el trabajo se me vino otra parte de la canción y lo dejé ahí. Para el Día del Trabajador, estaba escuchando las noticias y se me dio la última parte. Se la canté a mi marido y le gustó, Al otro día se las canté a mis compañeros y me daba vergüenza, pero cuando vino una supervisora se la mostré, y les gustó mucho como proyecto al hospital. No quería cantarla sola, empecé a convocar a mis compañeros, algunos cantan, lo convoqué a quien siempre colabora Adrián Cuevas".

También relató todo el esfuerzo para coordinar el video. "Empecé a preguntar quién se animaba, mi compañera Nancy que es ayudante de enfermería, me dijo no soy muy entonada pero me gusta cantar. Ella perdió muchos familiares. Les pasaba a capella los audios y ella se emocionó hasta las lágrimas. Así con otros compañeros, dijeron que sí. Por distintas situaciones personales no participaron todos. Un profesor de canto nos ayudó a organizar las voces y yo les decía en broma que iban a participar de un casting y el profesor organizó todo. Se pudo hacer todo por WhatsApp. Con la música nos ayudó el grupo Los Triunfadores, que le dieron la base, muy buena onda y junto con Fernando Campero que hizo los arreglos, terminamos la canción", contó.

La canción está acompañada en el video por escenas donde sale Marianela y varios de sus compañeros bailando en el frente del Hospital Rawson. Sobre la coreografía dijo que los ayudó Juan Perona que es quien se encargó del video: "nos daba un poco de vergüenza pero es un homenaje a todas las víctimas de la pandemia, no teníamos mucha destreza pero se hizo algo sencillo y fue muy emocionante", expresó ella.

Con este video, el personal sanitario busca dar un contundente mensaje. "Que nos ayude la gente a salir adelante, y lo hagamos por las personas que no están y como homenaje para las que están en el hospital. Jamás imaginamos que esta pandemia llegaría, dice en la primera parte. Con esta incertidumbre a pesar de todo siempre dimos lo mejor. Los grupos se fueron fortaleciendo para salir adelante y necesitamos que la gente nos ayude también", concluyó la enfermera sanjuanina.