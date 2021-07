El desgarrador posteo de la hija del matrimonio fallecido: "La vida se llevó a mis pilares"

"Estoy destruida, tengo el corazón partido en mil pedazos". Así arranca el desgarrador mensaje que publicó en sus redes sociales la hija del matrimonio sanjuanino fallecido en Catriel, Río Negro.

"La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, mi mamá, mi papá. Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente", escribió Florencia Correa, quien se mostró destrozada tras el trágico accidente.

La joven también se refirió al estado de salud de sus dos hermanos, quienes viajaban con sus padres. "Mis hermanos sufrieron fracturas, necesitan cirugía, pero dentro de todo están estables", comentó.