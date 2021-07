Día del Amigo en pandemia: ¿cómo dicen los sanjuaninos que lo van a festejar?

El próximo 20 de julio se festeja el Día del Amigo y, por segundo año consecutivo, los festejos estarán condicionados por la pandemia. Es por eso que Tiempo de San Juan consultó entre sus lectores cómo han decidido celebrarlo y la respuesta predominante te va a sorprender.

Según la encuesta, de la que participaron 4531 personas, el 40% aseguró que no va a festejar para cuidarse de los contagios de coronavirus. En el segundo lugar, con apenas unos votos menos, (36%) quedó la opción que no van a celebrar porque no tienen dinero.

El tercer y cuarto lugar fue para las opciones "Juntarme en una casa con varios aunque sé que está prohibido" y "Juntarme en una casa con varios aunque sé que está prohibido", con el 14% y 10% respectivamente.

Cabe recordar que en las vísperas del Día del Amigo, el gobierno de la Provincia dispuso, a través del Decreto Acuerdo Nº 0030 que a partir de las 0 del lunes 19 de julio, modificatorias que afectan el horario de circulación restringida, así como la actividad de emprendimientos gastronómicos y cines, teatros y rubros afines.