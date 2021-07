El cantante sanjuanino que rompe barreras y lucha para que la música no desaparezca

Hay sanjuaninos que hacen sentir única a la música, porque la viven con pasión y hacen todo lo posible para seguir haciendo lo que aman. Muchos quedan por el camino, la sociedad los elimina y dejan de luchar por lo que tanto quieren. Pero hay otros que van ante la adversidad y dan la vida por ser lo que más lo apasiona, que es cantar. Uno de ellos es Mauricio ‘Mauri’ Romarión. Joven que con 24 años va por todo.

Desde los 12 años se dedica a esto. No quiere parar. Su lucha para que su música no sea una anécdota de vida es increíble. Pasó por muchas cosas y su salida siempre fue lo que ama y apasiona: cantar.

Su lista de creaciones musicales es extensa. Su adolescencia estuvo marcada con la música y la creación de música se convirtió en un habitué el cual prometió nunca dejar. Con mucho esfuerzo y poniendo de su propio bolsillo consiguió producir tres temas propios y está pronto de sacar un cuarto, ‘Recuerdos’, tema dedicado a su papá que falleció hace cuatro años por enfermedad. “La temática de la canción es por mi viejo, en 2017 falleció por enfermedad. Lo hago con toda la intención de que los escuchen aquellos que han pasado por lo mismo y para que se sientan respaldados. Y dar un mensaje que todo sigue”, expresa Mauricio a Tiempo de San Juan.

Mauri está en el último año de la carrera de psicología y junto con la música son sus dos pasiones lo que jamás quiere dejar. Pero el amor al arte lo tiene desde los 12 años cuando empezó en una escuela de guitarra, la cuál dejó. Con tan solo 16 años tuvo su primera banda ‘La Cigarrera’, dedicada al rock and roll. “Fui muy rolinga cuando era chico, iba a todos los recitales. Un día fuimos a tocar al lugar que está al frente del Centro Cívico (Hell Raiser), era menor y cayó la Policía” comenta Mauricio como anécdota de su adolescencia en el mundo de la música.

Con el pasar de los años, el siguió cantando y en 2017 fue su primera creación junto con su amigo de la vida, Rodrigo Cardozo. El tema ‘Sobretodo’ salió y por primera vez lo hicieron en un estudio. La banda duró unos años más y él decidió seguir como solista.

Su cabeza hizo un click y decidió cambiar el ritmo, dedicarse más al ritmo melódico-pop. Así grabó con la producción de Carlos Vilaplana el tema ‘Ya volví’. Después con Retoño Video Contenidos, sacó ‘Algo va a cambiar’, ‘Carpe diem’ con Florencia Carmona.

El esfuerzo de Mauricio es gigantesco, porque toda producción se la ‘bancó’ solo, el con sus espectáculos junto peso por peso para que sus creaciones sean producidas. Pero hay otro problema que no tiene fin en los artistas sanjuaninos: el alcance.

En otras ocasiones, los artistas han dicho a este diario que la mayoría de los ciudadanos de San Juan -no todos- no apoya el arte sanjuanino, sino que consumen más el nacional o el internacional y dejan de lado a lo local.

Pero este artista hace caso omiso a esta problemática, sabe a que se enfrenta: “El alcance cuesta un montonazo, pero no me dejo llevar por el tema de los números. Aun así, uno tiene la ilusión de pegarla con una canción y que se conozca”.

Mauri tuvo tiempos (como todos los artistas) de dejar lo que le gusta, pero lo ama tanto que siguió adelante luchando: “He tenido momentos bastante bajones, sentís frustración, te comes la cabeza. Pero uno vuelve a lo que le gusta. Estoy firme”, dice con seguridad.

Su estilo como ya lo dejó en claro es el melódico-pop, pero piensa en buscar otro ritmo, el R&B. “Quiero jugar con las melodías y trabajar con amigos en la producción”.

“Lo que más quiero ahora es seguirle dando más música a la gente. Poder darle material más seguido, tengo muchas canciones escritas que me gustaría sacar y grabarlas” desea Mauricio.

“A mí me encanta compartir la música, ya sea en una juntada o en un bar. Hay lugares que me han apoyado, pero otros que que no la he pasado bien. Pero al empezar a cantar te olvidas de todo, he recibido mucho aguante de la gente que me quiere”, se sincera el artista.

Como lo dejó en claro en todas sus palabras, Mauricio nunca dejará la música y finalizó diciendo: “Quiero seguir adelante. Musico voy a ser toda mi vida”.