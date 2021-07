Qué pasa con los sanjuaninos varados en el exterior y qué deben cumplir para regresar

Debido a la alarma generada por la diseminación por el mundo de la cepa Delta del coronavirus, el Gobierno nacional decidió que sólo podrán ingresar desde el exterior a la Argentina por vía aérea 600 pasajeros por día. San Juan adhirió a este DNU, por lo que actualmente hay sanjuaninos que se encuentran varados en el exterior.

Según explicó Marcelo Fretes, secretario de Relaciones Institucionales, a Tiempo de San Juan, las autoridades provinciales no saben cuántos son los sanjuaninos que no hay podido regresar a la Argentina debido a que recién toman contacto con ellos cuando ya han vuelto al país. Así mismo aseguró que desde que comenzó a regir el DNU nacional, han ingresado a la provincia no más de 30 sanjuaninos provenientes del exterior.

"No podemos saber cuántos son los sanjuaninos que están varados en el exterior porque cada uno viaja por su cuenta. Toman contacto directamente con las agencias o con las aerolíneas y recién nosotros tomamos contacto con ellos cuando están en el aeropuerto", expresó Fretes.

Una vez que pisan suelo argentino, desde Relaciones Institucionales se comunican con cada uno de ellos para explicarles que después de ser hisopados en el aeropuerto van a ser traídos a la provincia donde deberán permanecer, al menos, siete días en un hotel.

"Tienen cuatro hoteles para elegir. Cada uno de ellos tiene una tarifa distinta, por lo que tienen la posibilidad de elegir dónde van a pasar el aislamiento de siete días. Antes de que se cumpla ese período, serán llamados nuevamente por una asistente social que les asignará un turno para hisoparse. Si el hisopado les da negativo, al séptimo día pueden dejar el hotel", explicó el funcionario.

Respecto a cómo se toman los sanjuaninos ésta medida, Fretes aseguró que "lo toman de buena manera porque antes de salir del país firmaron una declaración jurada en la que fueron advertidos sobre que el Gobierno argentino no se hacía cargo si no podían volver por la situación sanitaria. La mayoría colabora y lo toma de buena manera"