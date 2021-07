Magalí Aciar aclara: "Yo nací en Rawson mi papá se vino de Jáchal a los 17 años"

Criticar es muy fácil y, sobre todo, cuando la persona que se expone es una mujer. Magalí Aciar, conocida en San Juan como "Magaláctica", tuvo que lidiar con la polémica luego de participar en "La Voz Argentina", a pesar de estar viviendo uno de los momentos más lindos de su vida.

La joven rawsina, habló con Tiempo de San Juan y explicó que trata de no leer "mensajes de odio" y hace referencia al puñado de jachalleros que la criticaron por haber dicho que es de Rawson y no de Jáchal, la tierra donde nació su padre.

"Mi papá se vino de Jáchal a los 17 años, yo nací en Capital y me crié en Rawson. Por supuesto que no me olvido de mis raíces y cuando la gente de La Voz me preguntó dónde queríamos grabar fue un pedido mío ir a Jáchal porque es la tierra de mi papá y yo no había pisado el departamento", explicó la joven.

Magalí, ante la pregunta de Montaner de dónde era, dijo que pertenece a Rawson y, de hecho, eso no es mentira, ya que vive ahí y es el lugar que ella conoce.

"No sé por qué la gente se enojó, yo elegí Jáchal por mi familia paterna", explicó Magalí a este diario.

Su papá, ya había hecho lo mismo, unos días antes en diálogo con Actualidad Jachallera. "Mi hija jamás mintió, ni ocultó, ni escondió sus verdaderos orígenes", aseguró el hombre.

En los próximos días podrán verse más entrevistas con Magalí, en donde cuenta parte de su historia de vida y quedarán más en claro algunas cosas.