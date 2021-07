Mano a mano con Magalí, la sanjuanina que cautivó a Montaner: “Adentro mío le decía `me cambiaste la vida´”

Una publicidad de La Voz Argentina fue el puntapié de todo. Se había enterado que el casting se hacía en Mendoza y, en compañía de su novio, no dudó en hacer los primeros 90 kilómetros para ir detrás de su gran sueño. En la vecina provincia empezó todo, y siguió en Buenos Aires, donde hizo la presentación oficial ante un jurado integrado por prestigiosos artistas. Y no tardó ni un minuto en cautivar a más de uno. Ricardo Montaner fue el más deslumbrado.

-¿Cuánto se transformó tu vida después de la presentación en La Voz Argentina?

-Aun no caigo en todo esto. Apenas arranqué el día tuve que procesar todo de nuevo, porque parecía que había sido un sueño.

-¿Cómo fueron las horas posteriores a que se hiciera pública la presentación? ¿Muchos mensajes?

-Me explota el celu. Voy a responder a todos y cada uno de esos mensajes, que cargan todo el amor del mundo.

-¿Por qué la elección de la canción “Hasta la raíz”?

-La canción fue una recomendación de la produccion, porque yo no me podía decidir. Igual, penas me preguntaron qué me parecía, dije "sí". Así que si me escucha Natalia Lafourcade, ojalá le guste lo que hice.

-¿Qué se cruzó por tu cabeza cuando Ricardo y el resto del jurado se dio vuelta? ¿Ya tenías pensado elegirlo a él?

-En ese momento, mientras cantaba, lo miraba a Montaner y adentro mío decía "me cambiaste la vida". Creo que lo expresé demasiado porque me cambio la cara y la corporalidad. Cuando se dieron vuelta los demás, ya quedé anonadada. Pensaba "¿esto es real?".

-¿Pudiste hablar con Ricardo después de la presentación?

-No, tenía que hacer una entrevista con la host digital, que es Steffi Roitman. Y ya estaba pasando el siguiente participante, así que no pude. Pero si pudiera hablarle ahora le diría lo mismo que le dije cuando me fui "gracias".

-¿Qué significa esta oportunidad, más siendo del interior, donde todo cuesta un poquito más?

-Ser artista a veces parece ser un camino interminable, pero depende de uno si eso lo aprovechas o te frustra. Cuando alcanzas una meta sigue otra y así sucesivamente. Hace tiempo dejé de pensar que en San Juan es más dificil. En nuestra provincia, la gente consume mucha música local. En este momento, haber llegado hasta acá, me ayuda a percibir un poco más mi esfuerzo. Y estoy feliz porque siento que me lo merezco.



-¿Cómo es tu vida?

-Tal y como conté en mi historia. Trabajo en un bar que se llama Terraza. Y el resto de mi tiempo me dedico a hacer música. Me gusta dibujar. Me gusta ir a escuchar a mis colegas tocar. Podría decirse que me dedico a ser feliz.

-¿Quién es Magalí, qué aficiones y referentes tiene en la música?

-Magalí es una chica que, como a todos alguna vez nos pasó, se olvidó en un momento de lo valiosa que era. Y ahí nació Magalactica, mi proyecto artístico. Magalactica es mi mejor amiga en el mundo, es mi perfil artístico y es todo lo que quiero ser. Fresca, feliz, auténtica. Por eso en mis redes me llamo así, y arriba del escenario también.