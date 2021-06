A primera vista, arrasó la presencialidad voluntaria en las escuelas de San Juan

Desde este lunes comenzó el sistema de presencialidad cuidada y voluntaria en las escuelas sanjuaninas. El mismo ya se venía utilizado, pero acorde a la situación sanitaria del momento, ahora será extensivo para que cualquier alumno pueda justificar si va a cursar con burbujas sanitarias o si se queda en casa haciendo guías. De momento el Ministerio de Educación no informó oficialmente cuál fue la decisión que tomaron padres y estudiantes, pero en un relevamiento propio de Tiempo de San Juan se puede ver que la mayoría prefirió el formato cara a cara.

De un total de 8 establecimientos consultados todos coincidieron en esto último. Tal es el caso de la Escuela de Enología donde "hubo entre un 15 y 20% de alumnos que optaron por la virtualidad en contrapartida del trabajo en burbujas, pero también hay varios casos de alumnos que no respondieron y no justificaron la falta", sostuvo Sergio Montero director del establecimiento donde hay 730 estudiantes. Otra institución convocante es el Colegio San Pablo donde asisten alrededor de 800 alumnos. Directivos de mencionada institución afirmaron que "solo 8 estudiantes manifestaron que no asistirán en presencial porque quieren reducir las posibilidades de contagio o porque dentro de la familia tienen algún miembro que es persona de riesgo", afirmaron.

En la Escuela Monseñor Orzali de Rawson asisten unos 323 chicos al secundario y según explicó su directora, Yanina Zavatarelli, "hasta el momento las familias en su mayoría han optado por la presencialidad. Así por ahora tenemos un 75% que ha elegido asistir al establecimiento en grupos que están conformados por 15 personas". Otro ejemplo de lo mismo es lo que sucede en la Escuela Modelo, donde en el nivel primario solo cuatro familias eligieron la virtualidad en un universo de 300 alumnos que asisten al sitio en cuestión. En el Colegio San José de Concepción dicen que hubo un 30% de alumnos que optaron por la virtualidad y un 70% presencial en primaria en una sede donde acuden alrededor de mil estudiantes entre todos los niveles.

En la Escuela Fray Mamerto Esquiu también afirmaron que la presencialidad casi fue total, pero no se arriesgaron a dar porcentajes y prefirieron esperar a ver que sucede el resto de la semana. Y colegios sumamente convocantes como lo son la Industrial, el Central y la Escuela de Comercio afirmaron que siguen de virtualidad por orden del rectorado, pero dicen que han recibido varios llamados de padres que quieren la presencialidad.

Recordando que la decisión de las familias no es permanente, los números van cambiando de acuerdo a la situación sanitaria que impere de momento en la provincia y el país.