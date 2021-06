En San Juan y el país vuelve el confinamiento este fin de semana: qué se puede hacer y qué no

En San Juan como en el resto del país, a las cero horas del sábado se retornará al decreto nacional de confinamiento estricto que regirá el 5 y 6 de junio, es decir hasta las 24 horas del domingo. El lunes 7 de junio en la Provincia se regresa al decreto provincial que permite más actividades, tal y como está vigente esta semana.

El confinamiento durante este fin de semana establece que se podrá circular solo de 6 a 18 horas, no se requiere sacar permiso, pero solo se permite salir para compras o trámites esenciales, y una persona por familia. No se pueden hacer reuniones familiares de ningún tipo y mucho menos sociales.

Se cierran completamente el comercio y actividades no esenciales, que no podrán abrir ni siquiera en ese horario en todo el fin de semana. Sólo abrirán locales de actividades esenciales en el horario de 6 a 18, previstas en el decreto nacional como tales, por ejemplo para venta de alimentos, ferreterías y farmacias. Las farmacias como negocio esencial abrirán hasta las 18 salvo las que están de turno que pueden extender su horario. Los almacenes de barrio, kioscos, carnicerías y verdulerías deben trabajar de 6 a 18. No pueden estar abiertos después de las 18 y serán controlados y sancionados.

Estas son, en detalle, las medidas durante el confinamiento que vuelven a aplicarse el 5 y 6 de junio:

• Se dispone la restricción para circular en todo el territorio de la Provincia en horario de 18:00 a 06:00 horas los días 5 y 6 de junio de 2021.

• Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de alimentos, artículos de limpieza, medicamentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales, y para retiro de compras autorizadas, siempre en cercanía a sus domicilios.

• Queda suspendida la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.

• Se encuentran prohibidas las reuniones sociales y familiares, en domicilios particulares y espacios públicos al aire libre, salvo para el grupo conviviente y para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

• El transporte público será exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y quienes tengan turno de vacunación.

• Se suspende la actividad presencial en la Administración Pública provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados, salvo aquellos convocados para garantizar actividades necesarias e imprescindibles requeridas por las autoridades superiores. Los no convocados deberán prestar servicios con la modalidad de trabajo remoto.

• Los comercios esenciales podrán abrir con los protocolos vigentes en horario de 06 a 18 horas.

• Los comercios no esenciales permanecerán cerrados en todo el territorio provincial.

• Los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad delivery o retiro en el local desde las 06 horas hasta las 00 horas.

• Se suspende la obra pública y privada.

• Deportes: están prohibidos los deportes federados y recreativos en todas sus categorías y modalidades.

• Solo podrán realizarse caminatas en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en forma individual en el horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. En ningún caso se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera del límite de residencia.

• Permanecerán cerrados los clubes, natatorios, gimnasios, canchas de fútbol y otros establecimientos afines. Las plazas, parques y patios de juegos van a permanecer cerrados.

• Permanecerán cerrados los locales de eventos y otros establecimientos afines, en espacios cerrados o al aire libre.

• Se encuentran suspendidas las actividades en casinos, salas de juego, bingos, agencias y subagencias de quiniela.

• Turismo interno: la restricción de circulación incluye los viajes por motivos turísticos.