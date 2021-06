Qué pasó con la obra de la Escuela de Música: ¿se rompe o no la maldición?

La Universidad Nacional de San Juan atraviesa un momento muy especial por las accidentadas elecciones de autoridades que finalmente se prevén resolver este jueves. Pero hay otro proceso importante que se mira con mucha atención que es la construcción de la Escuela de Música, un emblemático proyecto que ha tenido también sus vaivenes -por lo que se llegó a hablar de una "maldición"- y ahora está en medio de la licitación que lo revivió este año. Ahora bien, este proceso tuvo la apertura de sobres en marzo, pero aún no se concreta la adjudicación a una empresa, que es lo que permitirá el reinicio de las obras abandonadas desde 2015.

Tras un largo camino, finalmente Nación abrió en febrero de este año la licitación para terminar los trabajos que quedaron en cerca de un 33% cuando los abandonó la empresa Salmax hace 6 años. En marzo se conocieron los oferentes. Se presentaron 5 empresas: Panacan SRL, por un monto de $ 139.693.562,75; CGC, por un monto de $ 102.965.221,20; SAT SRL, por un monto de $ 116.852.516,20: G y M SRL, por un monto de $ 163.896.969 y Obrascom, por un monto de $ 99.805.958,32. La comisión de la UNSJ estudió las propuestas y definió un preadjudicatario hace semanas, pero esta documentación fue girada al ámbito nacional para que den la no objeción y todavía están esperando que se dé ese paso, según dijo a Tiempo de San Juan el secretario de Obras de la casa de altos estudios, Jorge Cocinero. No quiso informar qué empresa es la preadjudicada dado que no tiene la no objeción nacional.

El presupuesto oficial de la obra es de $ 117.081.020,00 y oficialmente esperan que esta licitación, que es la cuarta que se hace desde 2015, sea la definitiva. Se habló de que incluso la Escuela de Música pueda ver la luz en 2022 pero dados los antecedentes, hay que esperar a verlo para celebrar.

Accidentada historia

Si bien el terreno donde hoy se ve el edificio inconcluso, ubicado cerca del Auditorio sobre calle Urquiza, fue cedido oficialmente en 2006 por el Gobierno Provincial a la UNSJ, ese lugar está destinado para tal fin desde mediados de los años ’60 y la casa de altos estudios estuvo a punto de perderlo. Como no se había hecho nada, hace unos 15 años, la Cámara de Diputados le reasignó el terreno a la Iglesia Católica para que haga la Basílica de Guadalupe, lo que provocó una reacción de los descendientes del Ingeniero Juan Victoria, que soñaba con la Escuela de Música en ese predio, acción que terminó con la decisión gubernamental de mantener una tercera parte del lugar para el fin universitario.

La última licitación tuvo apertura de sobres en marzo de este año.

Así, tras arreglarse los papeles, se pudo pasar al proyecto arquitectónico que cobró forma en 2008. Y no fue hasta 2014 que se pudo llamar a licitación por un monto inicial de 17 millones de pesos. La empresa Salmax abandonó las tareas en 2015 y las dejó en un 33%, con el edificio –que apenas es una quinta parte del proyecto general- en obra gruesa.

En los años sucesivos hubo varias gestiones truncas, se llamó a nueva licitación pero quedó desierta por falta de oferentes. Luego se hizo otro llamado que cayó porque la oferta fue demasiado alta y logró hacerse una tercera pero ninguna de las empresas que se presentó cumplía con los requisitos. Este es el cuarto llamado. Así las cosas, se espera que sea la última y que en 2022 se pueda hacer realidad la esperada Escuela de Música de la UNSJ.