El IPV tiene en la mira 70 casas para quitar por irregularidades en San Juan

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) acaba de quitarle a un adjudicatario una casa en Rodeo, Iglesia, por alquilarla, cuando eso está prohibido, entre otras cosas que no se pueden hacer hasta que se cancele el pago de la propiedad. Pero los casos en la mira son muchos más, y las denuncias que se estudian, más todavía.

"Estábamos en una situación irregular de alquiler que nos permite revocar la vivienda y recibirla para volver a entregarla de alguna manera", informó este martes el titular del IPV, Marcelo Yornet. "Se da en muchos lados, en todos lados, en estos momentos hay 200 expedientes iniciados con denuncias de este tipo, de alquiler, de venta, de que no habita la vivienda, y hay 70 que están listas para ser enviadas a Fiscalía de Estado y proceder", indicó el funcionario en diálogo con Radio Sarmiento. Aseguró que en lo que lleva de gestión es la cuarta vivienda que se recupera en el marco de una política habitacional que busca asistir a los que realmente tienen la necesidad de un techo y no lucran con este fundamental beneficio.

Yornet dijo que en el organismo están muy atentos y activos con estas situaciones irregulares. "Hay situaciones que no salen a la luz pero estamos trabajando en esto, no somos una 'repartición policía' pero sí trabajamos cuando hay denuncias y tratamos de acelerar estos trámites que son muy lerdos, llevan a acuerdos, a veces no se llega a la revocación", analizó. "Y estas son las que nosotros tenemos, seguro hay más", se lamentó por los casos irregulares.

El funcionario indicó que si no es por denuncias no se detectan estos casos. Una ayuda es el plan de regularización dominial, ya que en esta tarea aparecen situaciones porque se busca información y se constata. "Es bueno porque la gente se anima a cancelar y a avanzar con la escritura pero también surgen estas situaciones irregulares", dijo.

Un adjudicatario del IPV debe habitar inmediatamente la casa, salvo que ponga en conocimiento al organismo de una situación especial, como que hará ampliaciones, pero es por un plazo determinado y controlado. La revocación puede activarse por falta de pago por más de tres meses, por alquilar el inmueble o por no habitarla, entre otras causas.

Una vez recuperadas, las casas quedan en poder del IPV, y con ellas se cubren necesidades de personas en lista de espera como trasplantados, o de situaciones muy complejas sociales y de salud. Aclaró que al que denuncia no le van a dar esa vivienda cuestionada, "la denuncia debe hacerse por ciudadanía. Hay gente que cree eso, que se le dará la casa que denuncia, y se dedica a denunciar pero no corresponde".

El que es sancionado con la revocación de la adjudicación no puede acceder nunca más a un beneficio del IPV, informó. Por su parte, el inquilino debe abandonar la casa sin quejas ya que debe saber al momento de alquilar que no está permitido.

El marco legal

Esta semana, el IPV retomó una vivienda del Barrio Ulises en la localidad de Rodeo. El motivo de la revocación fue la puesta en alquiler de la vivienda a un tercero, por parte de quien tenía la posesión de la misma con una tenencia precaria. El Instituto intimó a la desocupación del inmueble bajo apercibimiento del inicio de la acción judicial de desalojo y ante el incumplimiento, se remitió las actuaciones a Fiscalía de Estado.

En este marco, se inició un juicio de desalojo y se ordenó el mismo, junto con la entrega de la posesión de la vivienda nuevamente al IPV.

Según la Ley del IPV, son causales para revocación de la vivienda las siguientes situaciones:

-Haberse destinado la vivienda o el terreno a un uso distinto del que se tuvo en cuenta al asignarse.

-Producir daños al inmueble por dolo o negligencia.

-Negar o dificultar las inspecciones ordenadas por el Instituto.

-Que los moradores mantengan una conducta contraria a la moral, a las buenas costumbres o violatorias de la leyes.

-Que el adquirente abandone el inmueble sin aviso o incurra en mora en el cumplimiento del pago de tres cuotas.

-Que arriende, sub-arriende o ceda total o parcialmente la vivienda sin autorización e intervención del Instituto.

Además, el art. 21 de la Ley 196 "A", de creación y regulación del IPV, dispone que las viviendas serán adjudicadas una por cada familia y por única vez, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. También determina la facultad del Superior del IPV de asignar viviendas en venta, locación, comodato o préstamo de uso, considerando la capacidad de pago de los grupos familiares. La entrega de la llave implica otorgar la posesión del inmueble, pero no convierte al adjudicatario en dueño de la misma. Dicha calidad se adquiere una vez que la vivienda adjudicada en venta se cancela y se realiza la escritura respectiva. Mientras esta circunstancia no se cumpla, los adjudicatarios sólo detentan un derecho personal respecto de la vivienda, ya que el terreno está inscripto a nombre del Instituto.

Esta misma Ley, establece que las viviendas del IPV que aún no están canceladas no pueden estar deshabitadas ni tampoco pueden ser alquiladas o vendidas. Además, es obligación del adjudicatario ocupar la vivienda en forma inmediata, haciéndose responsable de su conservación.

En caso de presentarse alguna irregularidad, se inicia un proceso con el objetivo de recuperar la vivienda. Al tomar conocimiento de una posible irregularidad habitacional, IPV evalúa los antecedentes de la vivienda, verifica el estado de deuda y realiza una visita social en el domicilio. De confirmarse la irregularidad, emite un informe al área legal y comienza el proceso de revocación de derechos. Una vez notificado el adjudicatario de la resolución de revocación, se le da diez días para apelar o renunciar a sus derechos de adjudicación. En el caso de apelación, el proceso continúa en el departamento de legales. En el caso de renuncia, se firma la revocación y la vivienda vuelve a quedar disponible para ser adjudicada por el IPV.

Por último, para realizar la denuncia de irregularidades habitacionales en viviendas de IPV, deshabitadas, en alquiler o en venta, se debe completar un formulario de denuncia a través de la página www.ipv.sanjuan.gob.ar. Una vez realizada la denuncia, el IPV podrá intervenir para la recuperación de esa vivienda.