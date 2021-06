Sólo un 13% del último grupo se anotó para la vacuna que tiene menos riesgo de trombosis que viajar en avión

En San Juan se han inscripto para la vacuna contra el COVID-19 unas 30 mil personas del grupo de mayores de 40 años y 57 mil de esenciales. Estas cantidades representan, a una semana de habilitada la inscripción, apenas el 13% de la población esperada de estos segmentos, según confirmó este lunes la jefa de Inmunizaciones de Salud Pública provincial, Marita Sosa.

Si bien la funcionaria, en diálogo con Estación Claridad, aclaró que no saben con certeza los motivos para esta falta de interés, respondió sobre los prejuicios contra la AstraZéneca. "La mejor vacuna es la que nos toca en el momento y en esta especulación de esperar otra la persona se puede contagiar, contagiar a otros y hacer una forma crítica de la enfermedad. Todas son vacunas aprobadas y sometidas a procesos. Hay que tomar el ejemplo de nuestros mayores de cuando debieron inscribirse se registraron y cumplieron su turno, para cuidarse ellos y a los demás. Salir de esa mirada individual si me cuido o no yo, porque la vacuna tiene un componente colectivo de cuidar a los demás", dijo.

Aclaró que la vacuna AstraZeneca, como otras vacunas, puede producir fiebre, dolor muscular, cefaleas, entre otros efectos, que pueden durar entre 24 y 72 horas posteriores a la vacunación. "Con las vacunas de calendario y esta también se recomienda medicarse solo si es necesario", dijo sobre la versión popular de tomar un paracetamol una hora antes del turno.

También indicó que el porcentaje de utilización es de un 85% promedio en la Provincia y sobre la vacunación para otros grupos, dijo que se verá los avances con los que se está trabajando ahora, y la disponibilidad de vacunas que llegan desde Nación.

Menos riesgo con AstraZéneca que viajando en avión

"En la asociación con trombosis debe tenerse en cuenta que es una patologia de consulta normal y que hay que demostrar que tiene que ver con la vacuna, pero es mucho menor el riesgo y es mayor el beneficio de vacunarse. Por ejemplo, los anticonceptivos están más relacionados a la trombosis que la vacuna, al igual que un viaje en avión que presenta más riesgo de trombosis que la vacuna. Tiene mas mala prensa la vacuna porque estamos en pandemia", explicó días atrás Sandra Ferrari, infectóloga del Hospital Rawson, en diálogo con Radio Colón.

La vacuna de AstraZeneca que actualmente se aplica en el país y en San Juan (al igual que la de Janssen que por el momento no hay en Argentina) se ha asociado con casos "muy raros" de trombos o coágulos sanguíneos y disminución de plaquetas (trombocitopenia). No obstante el riesgo de que esto suceda es extremadamente bajo, 0,0004% con la vacuna de AstraZéneca y muchísimo menor comparad con el riesgo de presentar trombosis asociada al uso de anticonceptivos orales (0,05%), a un viaje en avión (0,1%) o a la infección por COVID-19 (7,8-23%), según datos del Ministerio de Salud.

En abril último, tras semanas de investigación, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que los inusuales trombos "deben incluirse como un raro efecto secundario" de la vacuna de AstraZeneca y remarcó que "la combinación registrada de coágulos sanguíneos y plaquetas bajas en sangre es muy rara, y los beneficios generales de la vacuna en la prevención de Covid-19 superan los riesgos de efectos secundarios".