"Tirón de orejas" para las empresas de colectivo después del escrache de un estudiante por el boleto escolar

Este lunes, se viralizó el video de un estudiante universitario de la provincia que escrachó a un chofer de la empresa "El Triunfo" por no quererle cobrar escolar, a pesar de la resolución ministerial que lo avala.

Las imágenes del joven, que se tuvo que bajar del colectivo por pedido del chofer, causaron indignación y confusión en muchos pasajeros que desconocían la normativa vigente.

Federico Rizo, director de Control y Seguridad de Tránsito y Transporte, habló con este diario y aclaró los tantos.

"En primer lugar tomamos conocimiento por los medios de prensa y lo que podemos decir es que corresponde que se cobre el boleto escolar a los universitarios", explicó el funcionario.

Según Rizo, lo que pasó en este caso fue "una confusión con la pandemia porque algunos decían que, al no haber presencialidad, no correspondía el boleto escolar". Sin embargo, esto no es así y Rizo aseguró que "hay una normativa vigente que dice que se debe cobrar escolar desde el primer día hábil de febrero hasta el último de diciembre".

El funcionario, comentó que hubo un "recordatorio" a las empresas para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.

"A raíz de esto, los inspectores salieron y verificaron que hay una confusión y que algunos lo estaban cobrando y otros no", sostuvo Rizo.

La penalización para las empresas que no respeten la normativa es una multa pero, en este caso particular, solo hubo un llamado de atención y un aviso para que la confusión sea aclarar.

"Lo que le pido a esta persona es que realice la denuncia formal en el cuarto piso del Centro Cívico o que se comunique al 4306300 que lo vamos a investigar ya sea él o cualquier persona que presencie una situación de este tipo", concluyó Rizo.