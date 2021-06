Polémico video: no le aceptaron el escolar a un sanjuanino y lo bajaron del colectivo

Este miércoles se armó revuelo en un colectivo de la empresa El Triunfo con un estudiante sanjuanino que bajaron de la unidad. El motivo del conflicto fue porque un joven llamado Juan Yañez pidió pagar escolar y el chofer no quiso aceptarlo. Este último le solicitó que abonara el boleto común porque ahora no había presencialidad o se bajara del transporte, y en esos momentos, se produjo un momento de tensión que quedó registrado en las siguientes imágenes que captó el mismo estudiante.

"Cuando no me quiso cobrar le manifesté que había una resolución de la Secretaría de Transporte donde dice lo contrario y que era su obligación cobrarme el escolar, pero el no hizo caso. Después mucha gente que estaba ahí me quería dar su sube para que pagara el boleto común, pero esto no es por una cuestión de plata es porque están haciendo algo mal", afirmó el joven a Tiempo de San Juan.

Después del conflicto, Yañez finalmente se bajó del colectivo y se tomó otra unidad de la misma empresa e intentó abonar nuevamente el escolar, pero tampoco se lo quisieron aceptar. A la par el mismo estudiante contó que "el primer colectivo que tomé para ir al centro de la empresa El Triunfo si me lo cobró, por eso creo que hay desconocimiento de parte de ellos".

Por otra parte, la directiva de Gobierno dice que las empresas tienen la obligación de cobrar el boleto escolar durante todo el año y no existe una resolución que indique lo contrario al no haber presencialidad. Por lo tanto quien estaría en falta sería la empresa que no quiso cobrar el boleto. De todas maneras el asunto será tratado por las autoridades de la Secretaria de Transporte, que en las últimas horas se pusieron en contacto con las empresas para informarles que sigue vigente la resolución que se cita a continuación:

Fuente Ministerio de Gobierno.

Quedará por definir si el cobro del escolar también se aplica a otros niveles educativos cuando no hay presencialidad y si la empresa El Triunfo será sancionada por Gobierno por no cumplir con la disposición.