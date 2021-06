La inspiradora historia de una sanjuanina que deslumbra en el Caribe

Existe un instante donde la vida cambia para siempre. Un momento en el que el coraje puede con cualquier miedo y el corazón empuja a perseguir los sueños, incluso en medio de una pandemia. Para Micaela Gómez ese momento llegó en enero del 2021 y, lo que en un principio iba a ser un viaje de tres meses, hoy no tiene fecha final.

Micaela eligió para ella un camino sin límites. Por eso, a principio de este año, la sanjuanina de profesión Contadora dejó su oficina y optó un camino en el que pudiera conocer otras culturas, personas y lugares que le permitieran un crecimiento personal. Armó su valija y partió rumbo a México, el primer destino de su aventura.

“Muchas veces las oportunidades surgen y otras las creamos nosotros mismos. Hace mucho tenía ganas de experimentar lo que era irse del país, trabajar afuera, ahorrar para poder seguir viajando y conocer el mundo. Por eso me preparé mucho mental y emocionalmente, hasta que me animé a dar el primer paso”, dijo Micaela a Tiempo de San Juan.

Cuando su cabeza y su corazón hicieron ese “click” que estuvo esperando por algún tiempo, se comunicó con amigos que viven en México, armó su valija y se subió a un avión con destino final Playa del Carmen, donde actualmente vive con otras dos sanjuaninas.

“Al principio trabajé en el rubro gastronómico. Fui recepcionista, cajera y como soy contadora también ayudé con la parte administrativa de un local. A mi profesión la sigo ejerciendo, asistiendo a mis clientes de manera virtual”, explicó Mica.

Siempre en busca de otras oportunidades, Micaela, que fue Reina de Capital en 2016, dejó el rubro de la gastronomía y buscó nuevos caminos.

“Me puse en contacto con una comunidad argentina que hay en México y conseguí trabajo con agencias de modelos, marcas, empresas y en agencias para las que hago presencias en “night clubs” (boliches). Algo en lo que me siento muy cómoda porque desde los 16 años trabajo con agencias de modelos en San Juan para las que hice campañas para distintas provincias de San Juan”, agregó.

Emprender viaje en medio de la pandemia

Cuando tomó la decisión de viajar sabía a lo que se arriesgaba. Sabía que la pandemia la podía poner en una situación difícil a ella o a su familia y que la distancia podía complicar un poco las cosas.

Esas cosas que tanto pensó y que tanto la atemorizaron en algún momento finalmente le sucedieron. Le tocó perder a su padrino a causa del coronavirus y no pudo acompañar a su madre cuando le tocó también atravesar esta enfermedad que atormenta al mundo.

“Ha sido muy duro porque hemos pasado momentos muy feos con la pandemia. Tuve amigos y familiares enfermos y perdí a mi padrino estando acá. Pero lo pude superar gracias a una preparación muy grande que hice internamente antes de viajar”, comentó.

En cuanto a la situación sanitaria en México, Micaela explicó que en lugar de Fases cuentas con un semáforo epidemiológico.

“Cuando llegué, el país estaba con semáforo naranja, que en Argentina sería una Fase 2. Había toque de queda desde las 23 hasta las 05 y varias restricciones. Después pasamos a un semáforo amarillo donde casi hacíamos vida normal y ahora –desde hace unas dos semanas- estamos nuevamente en semáforo naranja.

Su historia, inspiración de muchos

Desde el inicio de su viaje, Mica compartió su experiencia a través de sus redes sociales. Paisajes paradisíacos, comidas y tragos exóticos y mucha diversión, son algunas de las postales que comparte con sus seguidores y que, inevitablemente, ha motivado a muchos a seguir sus pasos.

“Recibo a diario muchísimas preguntas de gente que conozco y gente que no conozco que me preguntan un montón de cosas y yo siempre estoy dispuesta a dar una mano. A todos les doy el mismo consejo: hay que animarse, ese es el primer paso y el más importante y demás viene solo. También depende mucho la actitud y la predisposición de cada uno. Pero hay que animarse”, dijo.

Lo que más le gusta de México y lo que más extraña de San Juan

"Lo que más me gusta de México es que hay un gran intercambio cultural. Te encontrás con personas de distintas partes del mundo y eso es un gran aporte a la vida, te ayuda a crecer muchísimo. Además, es un país donde hay muchísimas oportunidades y posibilidades para todos los que vienen. También me encanta la libertad que hay. A pesar de que hay restricciones y medidas debido a la situación de pandemia que se vive a nivel mundial, creo que acá hay una libertad que no hay en otros lugares del mundo", contó Mica.

Su ahijado Giuli, los domingos en familia y las juntadas con amigos a jugar juegos de mesa son las tres cosas que más extraña de su tierra, de "su querido San Juan" como ella misma lo nombra.

Lo que sigue

“En un principio pensé en un viaje de tres meses, pero ya son casi seis y mi boleto de avión sigue abierto. Aún no eh definido si voy a volver a San Juan o voy a seguir viajando”