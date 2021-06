Beneficiario de la Tarjeta Social, desde este sábado tendrás tu saldo disponible

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias informaron que desde este sábado 19 de junio se habilitará la ayuda social para todos los beneficiarios.

A raíz de que será un fin de semana largo, el Gobierno determinó que, de manera excepcional, se acredite un día antes de la fecha fijada, que mensualmente es el 20.

Quiénes son los beneficiarios de la Tarjeta Social

- Personas en situación de vulnerabilidad acreditadas con informe social del ministerio.

- No posean beneficios sociales de jubilación y/o pensión.

- No trabajen en relación de dependencia, pública o privada.

- No sean beneficiarios de Tarjeta Alimentar.

- No sean beneficiarios de programas del Estado Nacional.

(Fuente: Prensa ministerio de Desarrollo Humano)