Dolor por la muerte de una querida militante social sanjuanina

En las últimas horas la muerte de una querida militante sanjuanina provocó mucho dolor entre los integrantes de una agrupación solidaria y los vecinos del departamento Chimbas. Se trata de Erika Vera, una joven de 28 años que venía combatiendo contra el COVID-19 desde hace algunos días. De hecho sus amistades venían pidiendo oraciones por ella a través de las redes sociales, ya que fue algo muy repentino y padecía comorbilidades.

Erika formaba parte del grupo San Juan Solidario, quien emitió un comunicado a través de sus redes sociales lamentando la triste partida. “Hoy es el día más triste desde que somos San Juan Solidario. Hoy perdimos a una voluntaria que todos queríamos tener de amiga, que desde que se unió a esta familia, no dejo de ayudar, que teniendo muchas necesidades y problemas, siempre nos preguntaba si estábamos bien o si necesitábamos algo”, comenzó el mensaje.

“Te vamos a llevar siempre en nuestro corazones y desde ahora serás nuestra guía y ejemplo de cómo tenemos que ser en la vida. TE AMAMOS ERI, DESCANSA EN PAZ”, finalizó el sentido comunicado.

Asimismo, en diálogo con Canal 13, la diputada Daiana Luna Font también usó sus redes sociales para despedir a Erika, a quien definió como una mujer humilde y solidaria, que daba hasta lo que no tenía. “HASTA QUE NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR. Todavía me cuesta creerlo, como es posible con tanta vida por delante, con ese corazón enorme, no he conocido persona más amorosa, más solidaria, con una humildad y simpleza, personas que valen oro. Vuela muy alto amiga Erika Vera vuela junto a tu querida mamá y encuentra mucha paz”, expresó.

Según dijo Luna Font, Erika era un valuarte para la comunidad del departamento de Chimbas, ya que era militante peronista de Lealtad Justicialista del departamento y formaba parte de la ONG San Juan Solidario porque constantemente colaboraba con causas y gente que necesitaba ayuda. De hecho en su cuenta de Facebook puede observarse como ayudaba y colaboraba constantemente con la comunidad sanjuanina.

