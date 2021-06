Comerciantes sanjuaninos hablan de un Día del Padre "pobre" y apuestan todas las cartas al aguinaldo

El próximo domingo 20 de junio se celebra el Día del Padre y en el comercio sanjuanino hay grandes expectativas para remontar la debacle económica en la que está inmerso desde hace un tiempo. Tal como lo establece el nuevo decreto provincial, desde el 12 de junio los comercios pueden abrir de 9 a 20 horas, optando cada uno si es de horario corrido o partido. Y al tratarse de una fecha tan importante, varios anticiparon que atenderán en horario corrido para ver si pueden vender un poco más. Además desde la Cámara de Comercio anunciaron que hay importantes descuentos, algunos del 30% para incentivar el consumo. Dichas promociones están desde comienzo de mes y será extensivas durante todo junio, pero a poco de empezar la segunda quincena muchos comerciantes aseguraron que sigue entrando poco dinero y que es muy preocupante como bajó el nivel de consumo.

En este sentido Tiempo de San Juan realizó un relevamiento con algunos comerciantes del microcentro y como parámetro general fueron dos las respuestas que primaron: expectativas altas por repuntar con el Día del Padre con el aguinaldo y preocupación porque no entra el dinero que antes ingresaba para esta época. Mirá cómo analizan la realidad desde tres rubros distintos en el siguiente video:

Referentes comerciales de la provincia ya vienen advirtiendo la profunda crisis en la que se encuentra el sector. Incluso antes de que arrancara la pandemia. Pero el efecto que ocurrió durante la primera cuarentena donde muchos debieron cerrar fue devastador para gran parte del universo comercial de la provincia, y algunos se vieron obligados a repensar la actividad o cerrar en el peor de los casos. Luego en mayo anterior, el confinamiento estricto de los 9 días también fue otro duro golpe para los locales que debían cerrar sus puertas a las 18 sin excusas para evitar la concentración de personas. En tanto que los no esenciales ni siquiera pudieron abrir los locales la público. Algunos pudieron reflotar gracias al envío de productos, pero no todos contaban con el servicio de delivery y el gasto que significa.

En esta oportunidad, las medidas vigentes habilitan a los comerciantes en general a brindar sus servicios de lunes a sábado de 9 a 20 horas, de manera continua o discontinua, con factor de ocupación de 30% de la capacidad del local, permitiendo el ingreso de sólo una persona por grupo familiar. El domingo pueden atender hasta las 18 horas.

Por otra parte, en las calles se puede ver que el flujo de gente ha aumentado, pero como bien afirmó un comerciante del centro "eso no significa que entren y compren, muchos consultan por precios y cuando no les conviene se van; porque si no hay plata no hay esa es la realidad o compran algo más acotado", afirmó un comerciante del rubro calzados que prefirió no dar su nombre.

El gobierno provincial incluso adelantó el pago del aguinaldo en la Administración Pública para incentivar la rueda de consumo y esa es la gran apuesta que hacen desde el sector. Recodando que el aguinaldo se comenzará a pagar el jueves 17 , con los documentos terminados en 0, 1 y 2, seguirá el viernes 18 de junio con los terminados en 3, 4 y 5 y finalizará el sábado, justo en la previa a la celebración, con los DNI finalizados en 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto es factible que repunte la situación en los próximos días.