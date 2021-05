Radiografía de la pandemia en San Juan: ¿Cuál es el departamento más afectado y cuándo fue el pico de fallecidos?

Este sábado, el Ministerio de Salud de la provincia dio a conocer un nuevo balance de cómo en la situación sanitaria en San Juan. En el mismo, se puede ver la evolución de la enfermedad a lo largo del pasado 2020 y lo que va del 2021.

El balance está realizado en base a los casos de COVID 19 desde el 19 de agosto hasta el 5 de mayo de 2021.

Frecuencia acumulada por departamento hasta la semana epidemiológica N°18, es decir hasta el 5 de Mayo de 2021.

Los datos arrojan que el top five de departamentos con más casos acumulados está compuesto por Capital, con 3471, lo sigue Rawson, con 2633, Rivadavia, con 2269, Chimbas, con 1584 y Santa Lucía, con 1392. Entre las tres comunas con menos casos acumulados se encuentran Ullum, con 24 casos, Zonda, con 40, y Angaco con 78.

De acuerdo a los datos sobre la distribución de casos según la edad y el sexo, en ambos casos el mayor porcentaje de contagios se dieron en personas de entre 30 y 39 años.

En cuanto al mayor pico de fallecidos desde el inicio de la pandemia fue durante la semana epidemiológica 47 del 2020 (diciembre), con 82 decesos. En lo que va del 2021, el pico de fallecidos fue hace dos semanas atrás, con 34 muertes. Así mismo indicaron que la tasa de letalidad es 1.88 cada 100 positivos, mientras que la tasa de mortalidad es 71.56 cada 100 habitantes.

Por otro lado, la frecuencia porcentual de fallecidos según sexo es de 57.5% en hombres y 44.2% en mujeres.