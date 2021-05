Por una boleta impagable, le quieren cortar la luz al "Payito"

"El Payito", uno de los personajes más queridos de la provincia podría quedarse sin luz. Es que le llegó una boleta de 14 mil pesos que no puede pagar.

Su nombre real es Pablo Díaz y vive en el barrio Belgrano, en Rawson, junto a Juan Díaz, su hermano. Es Juan quien lo cuida y quien pide ayuda para que no les corten la luz.

“Yo cobro 13 mil pesos y me ha venido una factura de 14 mil, se me hace imposible pagar porque vivimos los dos solos. Tampoco entiendo porque yo no estoy mucho en mi domicilio y somos los dos solos”, explicó Juan en diálogo con Radio del Sur.

Juan no puede ver bien y tuvo que llamar a un vecino para que le leyera y explicara la boleta. Además de tener una de 14 mil, tienen otra de 6 mil sin pagar. "Me han dicho que pague esa y después espere 20 días para ver qué pasa", contó angustiado el hermano del "Payito".